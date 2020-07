יחד עם העלייה החדה במספר מקרי הקורונה בישראל בימים האחרונים, זינק גם העניין של כלי התקשורת הבינלאומיים במה שקורה בארץ. אחרי שישראל התגאתה בצמצום המקרים החדשים למספר חד־ספרתי, בסגירת גבולות מוקדמת שהובילה ל"שיטוח" העקומה, הפך הגל השני בישראל לקרקע פורייה לספקולציות ברחבי העולם: האם מה שגרם לו היא פתיחת בתי הספר או האירועים ההמוניים? או אולי העובדה שהישראלים לא ממלאים אחרי ההנחיות? ומה מדינות אחרות יכולות ללמוד מהמקרה הישראלי?

"היזהרי בריטניה - ישראל חווה את השלכות הניסיון לחזור לחיים נורמליים", הייתה כותרת טור שפרסם בסוף השבוע כתב רשת הטלוויזיה הבריטית Sky News בישראל. באותו סוף השבוע גם פגו רוב ההגבלות שהטילה הממשלה הבריטית על הציבור והעסקים, בניסיון למנוע את התפשטות המגפה בממלכה המאוחדת.

בערב שבת כבר פורסמו תמונות של אלפים המתגודדים ברחובות לונדון כשהם שותים בירה וחוגגים את תום הסגר. "אני זוכר את האופוריה שחשנו לפני כחודש", כתב העיתונאי הבריטי, "כאשר הישראלים הורשו לשוב לבארים, למסעדות, לחופים ולחנויות... אבל היזהרו: בריטניה נמצאת כמה שבועות אחרי ישראל, שביום חמישי האחרון דיווחה על כ־1,000 נדבקים חדשים - שיא יומי".

הכתב הבריטי הזכיר את ההגבלות שממשלת ישראל הטילה בניסיון למנוע התפרצות מחודשת גם אחרי הסרת הסגר בתחילת מאי, אך ציין, "עם הזמן, האופי האנושי ניצח. מסכות הושמו על הסנטר ולא על הפה והאף; שני המטרים שנדרשו כמרחק ביטחון הפכו למטר, ואז לחצי מטר. ככל שנעשה חם יותר, החופים הלכו והתמלאו".

גם כלי תקשורת אחרים ניסו להסביר לקוראיהם מדוע התרחש הגל השני, ומה יכולה להיות המשמעות עבורם. "לפני כחודש NPR (רשת שידור ציבורית אמריקאית) שמה דגש על תפקיד בתי הספר במגפת הקורונה בישראל", ציין וירולוג אמריקאי שהפנה לדיווחי הרשת מישראל על השיבה ללימודים ב"טוויטר", "והנה ראו את המצב העדכני של הקורונה בישראל". NPR בדיווחיה ציינה את המהירות שבה נאלצו הרשויות בישראל לשלוח ילדים לבידוד ולסגור כמה בתי ספר אחרי הפתיחה, לאחר שהתגלו בהם מקרי קורונה.

