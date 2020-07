בטלוויזיה האירנית הרשמית מדווחים הערב (חמישי) על אירוע חריג במיוחד בשמי סוריה. על פי הדיווחים בטהרן, מטוס נוסעים אירני אוים בידי מטוסי קרב כששהה בשמי סוריה – ואולץ לבצע נחיתת חירום. בדיווח נאמר כי כמה נוסעים נפצעו כתוצאה מטלטלות במטוס בזמן האירוע. הטלוויזיה האירנית טענה תחילה כי מדובר במטוסים ישראלים - אך בהמשך הפנתה אצבע מאשימה לעבר ארצות הברית.

על פי הדיווחים האירניים מדובר במטוס נוסעים של חברת מהאן אייר האירנית שהיה בדרכו ללבנון. נטען בדיווח כי הוא אולץ לבצע נחיתת חירום אחרי שאוים בידי מטוסי קרב. התקשורת באירן האשימה את ישראל, אך ככל שחולף הזמן התמונה נראית שונה. גורמים רשמיים בסוריה טענו שמדובר במטוסים מהקואליציה הבינלאומית שמובילה ארצות הברית. ברשת "אלמיאדין" ציטטו מקורות בסוריה שטענו כי מדובר במטוסי קרב אמריקנים.

זמן קצר אחרי פרסום הגרסה הסורית, גם באירן נצמדו אליה. דובר משרד החוץ האירני אמר: "אנחנו בודקים את כל הפרטים בנוגע לתקרית המטוס שלנו. אנחנו בקשר עם כל הגורמים הבינ"ל, כולל מזכ"ל האו"ם". בשעות הלילה יצא המטוס האירני מביירות ועשה את דרכו חזרה לאירן. דובר משרד החוץ האירני הוסיף: "אם יקרה משהו למטוס בדרכו חזרה לטהרן - נראה את ארה"ב אחראית לתקרית".

כמה נוסעים במטוס נפצעו קלות כתוצאה מהאירוע. בריאיון סיפר טייס מטוס הנוסעים כי הוא דיבר באמצעות הקשר עם טייסי מטוסי הקרב - ואלו הזדהו בפניו כאמריקנים לדבריו. רשת "אלערביה" דיווחה כי מקורות ישראליים מכחישים שמטוס הקרב שהפריע לטיסה הוא ישראלי.

