סערה בארה"ב: בסרטון שהופץ הלילה (בין חמישי לשישי) ברשתות החברתיות תועדה אישה לבנה מאיימת באקדח על אישה שחורה ובתה. הסיבה: ויכוח שפרץ בגלל תאונה קלה שהתרחשה במקרה.

צפו: האישה שלפה את הנשק - וכיוונה לאם ולבתה

A white woman pulls out a gun on a Black woman after already attempting to hit her with a car. Smh. pic.twitter.com/GMFds0ec4W