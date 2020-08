בכל שעה שחולפת מהפיצוץ העז שאירע היום (שלישי) בביירות מתבהרים ממדיו העצומים של האסון שפקד את בירת לבנון. גורמי הרפואה הרשמיים במדינה מדווחים כבר על כ-50 הרוגים ועל יותר מ-3,000 פצועים. לנוכח הנזק הכבד ומספר הנפגעים הרב מדינות רבות בעולם - ובהן ישראל - מיהרו להציע את עזרתן למדינה המתמודדת עם אחד האירועים הקשים בתולדותיה.

בהודעה משותפת לשר הביטחון בני גנץ ושר החוץ גבי אשכנזי נמסר כי "ישראל פנתה ללבנון דרך גורמים ביטחוניים ומדיניים בין-לאומיים והציעה לממשלת לבנון לסיוע הומניטארי רפואי". זאת, למרות שרק בשבוע שעבר סוכל ניסיון של פעילי חיזבאללה לפגוע במוצב ישראלי סמוך לגבול, וישראל הבהירה כי ממשלת לבנון נושאת באחריות על כל המתרחש בשטחה.

‏בהמשך להודעתם של גנץ ואשכנזי נמסר מלשכת ראש הממשלה כי נתניהו הנחה את ראש המל"ל, מאיר בן שבת, לשוחח עם שליח האו"ם ניקולאי מלאדנוב כדי לברר במה ישראל יכולה עוד לסייע ללבנון. נשיא המדינה ראובן ריבלין התייחס אף הוא לאירוע וכתב: "אנו משתתפים בכאבו של העם הלבנוני בשעת אסונו ושולחים יד מושטת לסיוע כן בשעה קשה זו".

בצה"ל עדכנו את הנהלת המרכז הרפואי זיו כי ייתכן שבמהלך הלילה יגיעו אנשי או"ם שנפצעו בפיצוץ לקבל טיפול בבית החולים. אם אכן יגיעו חברי הארגון לישראל הם יוכנסו דרך מעבר ראש הנקרה. גם במרכז הרפואי לגליל שבנהריה נערכים לקבלת פצועים.

במרכז הרפואי שיבא פנו למשרד הביטחון ולמשרד הבריאות והציעו להעניק סיוע רפואי לפצועים: "למרכז ניסיון רב בהובלת משלחות הומניטריות ברחבי העולם וטיפול באזורי אסון". מנהל המרכז הרפואי, פרופ' יצחק קרייס, הוסיף על כך: "זו היא חובתנו לעזור לכל מי שזקוק וודאי לשכנינו. אנו ערוכים ומוכנים לכל משימה שתוטל עלינו".

מדינות נוספות באזור הציעו את עזרתן ללבנון. שר החוץ האירני ג'וואד זריף כתב בטוויטר: "אנחנו מוכנים לעזור ללבנון בכל דרך"; אמיר קטר הורה לשלוח ללבנון תרופות וצוותי רפואה שיקימו בתי חולים ארעיים; ומנהיג ארגון הטרור חמאס, איסמעיל הנייה, שוחח בטלפון עם הנשיא ועם ראש הממשלה הלבנונים ושלח תנחומים לעם.

The pictures and videos from Beirut tonight are shocking. All of my thoughts and prayers are with those caught up in this terrible incident. The UK is ready to provide support in any way we can, including to those British nationals affected.