חבר פרלמנט איטלקי ובכיר במפלגת "הליגה הצפונית", הודיע היום (רביעי) כי הגיש את מועמדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לפרס נובל לשלום.

בציוץ בחשבון הטוויטר שלו הסביר פאולו גרימולדי כי קיבל את ההחלטה בעקבות ההסכמים של ישראל עם איחוד האמירויות ובחרין והדיאלוג הישראלי עם סעודיה שהביא לפתיחת השמיים בחצי האי הערבי למטוסים ישראליים. "היסטוריה! תודה גם לטראמפ!", כתב.

