שוב - תקרית מסתורית באירן: פיצוץ מסתורי אירע היום (שבת) במתקן רגיש באירן. על פי מספר דיווחים לא רשמיים, אחד השנאים בתחנת הכוח שמנוהלת על ידי הגוף הכלכלי של משמרות המהפכה בדרום המדינה התפוצץ וגרם לשרפה גדולה במקום. לפי שעה לא ידוע על נפגעים כתוצאה מהתקרית.

Explosion in a power plant in Ahvaz, Iran. “Something’s happening here. What it is ain’t exactly clear.” Are these disasters from a foreign enemy, a coordinated opposition, or locals acting alone? Or are they simply the result of decay, years of neglect by a corrupt regime? pic.twitter.com/rrFpptOUAC