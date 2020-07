השעה הייתה 01:45 אחר חצות, הצלם דייב קילאן חשב שסיים לסקר את ההפגנות שנערכו בסוף השבוע בפורטלנד, אורגון, עבור Oregonian/OregonLive. קילאן כבר עמד ללכת - ואז התרחשה לנגד עיניו דרמה שתפסה את עיניו: התמונה מאותם רגעים כבר הפכה לאייקונית ושותפה פעמים רבות ברשתות החברתיות, וגם זכתה לסיקור רב בכלי התקשורת.

במשך כחמש שעות קילאן צילם בהפגנה וחיפש אחרי הפריים הטוב ביותר - התיעוד שיכול לספר את אווירת הלילה הזה מלב המהומה והמחאה למען זכויות אדם ונגד השימוש המוגזם בכוח מצד הרשויות. הוא נצמד לקבוצת מפגינים ויחד איתם נדחף על ידי השוטרים, שהתייצבו מול המפגינים בשורה ארוכה, מוכנים לעוד עימות.

"אז הופיעה אישה עירומה, היא פרצה לצומת ממש מול שורת השוטרים", סיפר הצלם. "היא חצתה את השטח בין המפגינים והשוטרים כשפניה לשוטרים, לגופה היא לבשה רק מסכת פנים וכובע גרב" .

האישה התיישבה ותחילה נופפה ברגליה וייצבה את גופה, במה שנראה לאנשי התקשורת במקום כתנועות יוגה או בלט. "כולם נראו מופתעים ונדהמים", אמר קילאן. גם השוטרים החמושים התחבאו מאחורי מגנים כבדים לבושים במדי הסוואה.

And then? Naked Athena appeared and the little boys didn’t know what to do. pic.twitter.com/Elo69SsV0t