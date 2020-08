מועמד המפלגה הדמוקרטית ג'ו ביידן החליט הערב (שלישי) כי קמלה האריס, סנאטורית מקליפורניה, היא זו שתהיה סגנית נשיא ארצות הברית, במידה שייבחר. מדובר באירוע היסטורי בפוליטיקה האמריקנית: לראשונה - אישה אפרו-אמריקנית וממוצא אסייתי מועמדת לתפקיד הבכיר. ביידן עצמו בירך את האריס בחשבון הטוויטר שלו: "לוחמת חסרת פחד".

האריס מכהנת כסנאטורית מטעם קליפורניה מאז שנת 2017. לפני כן שימשה כתובעת הכללית של קליפורניה. היא עושה היסטוריה בכך שזו הפעם הראשונה שנבחרת כמועמדת לתפקיד מטעם מפלגה כלשהי בארצות הברית אישה אפרו אמריקנית, שהיא גם ממוצא אסייתי - שכן אמה היא היגרה מהודו ואביה היגר מג'מייקה.

היא הייתה אחת השמות המובלים לתפקיד, שלבסוף, כאמור, נבחרה על ידי ביידן לשרת לצידו אם יגיע לבית הלבן. לפני פרסום ההחלטה, ביידן שוחח עם המועמדות האחרות. הוא הודיע לקארן בס, שהייתה אחת המועמדות, שהיא לא תיבחר לתפקיד. גם מושלת מישיגן גרטשן וויטמר קיבלה הודעה שלילית באשר למועמדותה. מועמדות מובילות נוספות שלא נבחרו לבסוף: הסנאטורית תמי דוקוורת' והיועצת לביטחון לאומי לשעבר סוזן רייס.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020

על פי הדיווחים, המועמד הדמוקרטי לנשיאות כבר קיבל את ההחלטה על סגניתו המיוכדת כבר בשלב מוקדם יותר היום - ואף שוחח על הנושא ועל ההכרעה עם יועציו. עם פרסום ההחלטה - ביידן צייץ בחשבון הטוויטר שלו: "יש לי הכבוד הגדול להודיע שבחרתי בקמלה האריס - לוחמת חסרת פחד עבור האזרח הקטן, ואחד מעובדי הציבור הטובים במדינה, כפרטנרית שלי למירוץ".

ביידן: "לוחמת חסרת פחד עבור האזרח הקטן". קמלה האריס | צילום: NBC

ביידן הוסיף בציוץ נוסף שפרסם כי האריס עבדה כמשפטנית ביחד עם בנו, שנפטר מסרטן. לפי דיווח ברשת CNN, מועמד המפלגה הדמוקרטית הכיר אותה דרך בנו.

סוזן רייס, שהייתה בין המועמדות המובילות לתפקיד, פרסמה אף היא לאחר ההכרעה בחשבון הטוויטר שלה הודעה שבה בירכה את ביידן ואת האריס. היא הדגישה את מחיובותה לסייע לשניהם לנצח במרוץ לנשיאות.

My warmest congratulations to ⁦@KamalaHarris⁩. I am confident Biden-Harris will prove to be a winning ticket. I will do my utmost to help them win and govern. pic.twitter.com/9pfJggZSV9 — Susan Rice (@AmbassadorRice) August 11, 2020

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם זמן קצר לאחר ההחלטה סרטון ראשון, שבו הוא יוצא נגד האריס ונגד מועמדותה - ומוסיף לתקוף את יריבו הדמוקרטי בבחירות בנובמבר.

מאחר שביידן, ששימש בעצמו כסגן של הנשיא אובמה, החליט לבחור במועמדת אישה לתפקיד סגנית הנשיא – כך שמדובר באירוע נדיר ומשמעותי במסגרת בחירות אמריקנית. זו שתיבחר תהפוך לאישה השלישית בלבד בתולדות ארצות הברית שמוצגת כמועמדת למשרה הבכירה מטעם מפלגה שרצה לנשיאות.