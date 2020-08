שוטרים במדינת ויסקונסין שבארצות הברית ירו 7 פעמים בגבר שחור שהפנה להם את הגב וניסה להיכנס לרכבו, כך לפי תיעוד מטריד שפורסם הלילה (שני) ברשתות החברתיות. הגבר שנורה, ג'ייקוב בלייק, נמצא במצב קשה והובהל לבית החולים לקבלת טיפול רפואי. האירוע יצא סערה ברחבי ארצות הברית: מוחים רבים יצאו להפגין נגד אלימות המשטרה. חלקם החלו לפגוע ברכוש ולבזוז חנויות.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

אירוע הירי התרחש בשעה 17:00, לפי שעון ארצות הברית. שוטרים מקומיים הגיבו לקריאה על אירוע אלימות בעיירה קנושה שבוויסקונסין. עד ראייה שהיה במקום סיפר שבלייק ניסה להפריד בין שני אנשים שהכו אחד את השני. כשהשוטרים הגיעו למקום, הם ניסו לירות בטייזר דווקא כלפיו.

This is 29-year-old Jacob Blake who was shot by Kenosha police. His fiancé shared this picture with us. pic.twitter.com/6Si9lkCPFu