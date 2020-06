המחאות האלימות בארה"ב נמשכות: על אף העוצר הלילי שהוטל בערים הגדולות, עשרות אלפי בני אדם הפגינו בכל רחבי ארצות הברית במחאה על רצח ג'ורג' פלויד בידי שוטר לבן בעת מעצרו. גם הלילה (בין ראשון לשני) התנהל כמו בלילות הקודמים שהידרדרו הפגנות רבות לאלימות וביזה. בוושינגטון פיזרה המשטרה מפגינים שהתקהלו ליד הבית הלבן באמצעות ירי של גז מדמיע ונראה תיעוד של אש סמוך לבית הלבן.

אלפים מחיילי המשמר הלאומי הוצבו ברחבי הערים הגדולות בכדי לסייע למשטרה המקומית שמתקשה להשתלט על הסדר ולאכוף את העוצר. למרות זאת, ההשתוללות ההמונית נמשכת ביתר שאת בחלק מהמוקדים המרכזיים. ברחבי המדינה הציתו המפגינים מכוניות וחנויות, ובערים רבות נרשמו עימותים קשים עם המשטרה שעצרה יותר מ-4,000 מפגינים מאז תחילת המהומות.

#BREAKING: San Diego PD is calling on protesters to go home amid instances of looting, rock throwing, and vandalism targeting police vehicles in the downtown area. pic.twitter.com/8L5mtltBpz — Jennifer Franco (@jennfranconews) June 1, 2020

המהומות בוושינגטון ארצות הברית | צילום: AP

על אף העוצר הלילי, אלפי מפגינים התאספו בוושינגטון הבירה וצעדו לכיוון הבית הלבן. המשטרה ניסתה לפזר אותם באמצעות רימוני גז והלם. המפגינים נמלטו לפארק הסמוך והציתו מכל הבא ליד. דגל ארצות הברית נתלש מאחד העמודים והוצת. הבוקר דווח כי ביום שישי טראמפ ומשפחתו הורדו לבונקר בבית הלבן מחשש לשלומם.

The White House went dark, turning off almost all of its external lights, as protesters set fires nearby and thousands again defied curfews to demonstrate against police brutality. Smoke was seen rising near the Washington Monument. https://t.co/pmtsjrQp7l pic.twitter.com/0twHpsWjPk — The New York Times (@nytimes) June 1, 2020

המהומות בארצות הברית אטלנטה | צילום: רויטרס

בתיעוד קשה שמגיע מאטלנטה נראים שני שוטרים יורים לעבר מפגין שחור באקדח טייזר ומפעילים נגדו אלימות שנראית כמופרזת. ראש עיריית אטלנטה, קיישה לאנס בוטמוס גינתה את האירוע ואמרה: "ברור שהיה שימוש בכוח מופרז. השוטרים שלנו עובדים שעות ארוכות ובלחץ עצום אבל אירוע כזה לא מקובל עלינו".

THIS WAS JUST AIRED ON CNN. BODY CAM FOOTAGE OF POLICE DRAGGING A BLACK MAN OUT OF HIS CAR AND TASING HIM - WATCH THE FULL FUCKING VIDEO. THIS SHIT IS DISGUSTING AND NEEDS TO FUCKING STOP. pic.twitter.com/odRbyEdnS7 — Sarah Baska (@SarahBaska) June 1, 2020

המהומות בארצות הברית ניו יורק | צילום: רויטרס

האלימות וההרס לא פסחו גם על העיר ניו יורק, שם הפגינו אלפים מעל גשר ברוקלין. מוקדם יותר הפגינו האלפים בסוהו המפורסם, שם עצרה המשטרה עשרות מהם. מכוניות ברחוב יוניון במנהטן הציתו המוחים מכוניות וניפצו חלונות ראווה. "סיקרתי הרבה מאוד הפגנות ואירועים קשים, מעולם לא ראיתי את מה שאני רואה עכשיו", אמר כתב CNN אריק גרנר שמסקר את ההפגנות.

A police officer kneels with demonstrators at Barclays Center in Brooklyn. pic.twitter.com/8DMb34s35b — Derek M. Norman (@derek_m_norman) June 1, 2020

במישיגן השתמשה המשטרה באמצעים לפיזור הפגנות נגד צוות טלוויזיה גרמני שהעביר את האירועים בשידור חי. במהלך ההפגנות תועדו אירועים דומים וירי גם לעבר אמצעי תקשורת נוספים.

A DW reporter and his camera operator have been shot at with projectiles by Minneapolis police while covering the protests sparked by the killing of #GeorgeFloyd. pic.twitter.com/5jhcwd0Zzo — DW News (@dwnews) June 1, 2020

במיניאפוליס, המקום שבו הכל התחיל הצטרף איש המשמר הלאומי למפגינים ואפילו כרע ברך כאות הזדהות עם המחאה.

VIDEO: "Change can start tonight"

A National Guard officer in Minneapolis asks protestors to stay peaceful, shaking the hands of protestors and kneeling with them pic.twitter.com/MGHmSU4cHO — AFP news agency (@AFP) June 1, 2020

אחיו של ג'ורג' פלויד אמר הלילה לרשת CNN כי ההפגנות צפויות להמשיך אך ביקש מהמפגינים להימנע מאלימות: "ביקשתי מהם לעשות זאת בצורה לא אלימה אבל אנחנו רוצים צדק. זאת הסיבה לאירועים. שחורים נהרגים ולנו נמאס מזה".

מפקד משטרת מיניאפוליס, שם תועד השוטר הורג את פלויד התייחס לאירועים: "המעשה שלהם היה לא אנושי, זה נוגד את כל מה שאני מאמין בו". הוא פנה למשפחתו של פלויד ואמר כי הוא "מבין את הצער שלהם ואת האובדן שלהם. הלוואי שיכולתי לעשות משהו בכדי להחזיר אותו. אני מאוד מצטער".