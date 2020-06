ביזה ואלימות – מול המצלמות: בארצות הברית האש לא מפסיקה לבעור כבר יותר משבוע של מהומות בעוד ועוד מדינות. שוטרים פיזרו בגז מדמיע אלפי מפגינים קרוב למקום נאומו של הנשיא טראמפ, כשהחנויות בשדרות הראשיות והעשירות של מנהטן נבזזות בזו אחר זו. נשיא ארה"ב הדף ממנו את האחריות ובציוצי הבוקר שלו, התייחס למהומות: "צריך לקרוא למשמר הלאומי. הלוזרים מפרקים וקורעים אתכם".

בלילה השביעי למהומות בארצות הברית הבירה, וושינגטון הבירה נראתה כמו זירת קרב. גן לאפייט שמחוץ לבית הלבן פונה ממפגינים בכוח על מנת שטראמפ יוכל לצעוד לכנסיה שהוצתה בסמוך למעונו הרשמי - ולשאת משם דברים. בזמן נאומו, הכוחות ירו גז מדמיע ורימוני הלם לעבר ההמונים. ובמינסוטה אחיו של ג'ורג' פלויד, טרנס פלויס, הגיע עם מסר משלו למתפרעים: "אם אני לא מנפץ כאן דברים, אם אני לא פוגע כאן בקהילה שלי, אז מה אתם עושים? מה אתם עושים?".

זה היה לילה עם תקריות חריגות שנרשמו במוקדים רבים ברחבי ארה"ב. הכתבת ג'ו לינג קנט מרשת NBC בסיאטל, תועדה בשידור חי מוברחת על ידי מאבטח שהיה צמוד אליה. בלוס אנג'לס המחשה נוספת עד כמה עמוקה הבעיה שעליה מוחים - כששוטרים שנקראים לעצור ביזה - עוצרים את בעלי החנות השחורים.

בניו יורק בעלי העסקים החלו במיגון החנויות ברחבי העיר ובצמתים המרכזיים. בלב הטיימס-סקוור בניו יורק, החנות המפורסמת של דיסני החלה להתמגן אחרי למעלה מחודשיים שהייתה סגורה. בתקופת הקורונה חלק מהחנויות החלו להתמגן אבל עכשיו, אחרי התמונות הקשות של ביזה והשחתה ברחבי ארה"ב - כל החנויות מתמגנות.

אבל המיגון לא תמיד עוזר, חנות של רשת "מייסיז" נפרצה ונבזזה ומול המצלמות נשלפו הפורצים מהחנות הגדולה. כשהוכרז העוצר בעיר המפגינים התהלכו ברחובות בהפגנות לא אלימות, כמדי יום עד שיורדת החשכה. מונה, מפגינה בניו יורק סיפרה: "אני מרגישה משוחררת עכשיו. אני אוהבת את האחדות בין המפגינים. אנחנו רוצים בסך הכול שוויון זכויות. אני לא מעודדת ביזה אבל אני בהחלט מבינה את זה. זה פשוט תסכול ובסופו של יום".

במהלך התיעוד במצלמה של שליחתנו בארה"ב, יונה לייבזון - תועד רגע מיוחד בו מפגינים צעקו וביקשו מהבוזזים לחדול מהמעשים שלהם. בשלב מסוים ההמון חוסם את הבוזזים מלפרוץ לחנויות. אחת החנויות פשוט עמדה פתוחה זמן רב, והמצלמה תיעדה את האנשים נכנסים ומוציאים סחורה באין מפריע. בתוך אחת החנויות תועדו אנשים פשוט מרוקנים אותה לחלוטין ולמרות שהמשטרה נמצאת בקרבת מקום, היא נמנעת מלהתערב.

בחוץ חלק מהמפגינים התחננו בפני הצעירים להפסיק את הביזה. "זאת הסיבה שבגללה הורגים אותנו", אמרה את אחת המפגינות. "זאת לא הדרך, אנחנו מוחים כאן בכל יום למענכם". המשטרה לא מצליחה להתמודד עם מעשי הגניבה. בכל כמה דקות, מגיעה חבורה אחרת, בעיקר של נערים על אופניים, נכנסות לחנויות ובוזזות אותן.

"פשוט נמאס לי לחלוטין כי בזזו חנות לתוספי תזונה מול הדירה שלי, וזו בסך הכל חנות לתוספי תזונה, אין להם שום קשר לסיבת המחאה", אמרה אלנה, תושבת ניו יורק. "פשוט נמאס לי מזה. יצאתי לטאטא חלק מהזכוכיות שהיו על המדרכה, ובנוסף, אני גרה לבד אז אני צריכה אמצעי כלשהו להגנה עצמית".

אבל לא מדובר רק ברשתות גדולות אלא גם בחנויות קטנות, שנפגעו קשה מהקורונה והיו סגורות למעלה מחודשיים. הנשיא טראמפ פתח את יומו בסדרת ציוצים שהחלו בביקורת סרקסטית תוך הנחיות ביצועיות והדיפת אחריות מוחלטת. "את העוצר על ניו יורק היה צריך להטיל אתמול ב-19:00 ולא ב-23:00. לא פלא שהם קרעו את המקום לגזרים".

בציוץ נוסף כתב: "צריך לקרוא למשמר הלאומי. הלוזרים מפרקים וקורעים אתכם. אל תעשו את אותה טעות שעשיתם בבתי האבות". בציות הזה טראמפ מטיל את מלוא האחריות על ראש העירייה והמושל. הוא קושר את המהומות בניו יורק למחדל הקורונה ומסיר מעליו כל אחריות. במפלגה הרפובליקנית שותקים כי איש לא רוצה להסתבך עם טראמפ וכולם שם מטילים את האחריות על ארגוני שמאל קיצוני שלדבריהם הם אלה שמוציאים את האנשים לרחובות.