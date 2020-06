כחלק מהמחאה על הריגתו של ג'ורג פלויד, אלפי בני אדם ברחבי העולם משחיתים בימים האחרונים עשרות פסלי קונפדרציה ודמויות אשר מזוהות עם סחר בעבדים. אולם, מספר מפגינים דווקא דורשים להחליף את אותם פסלים - בדמותה של הזמרת בריטני ספירס. "רוצים לראות דמויות אנושיות ומשפיעות באמת".

מאחורי היוזמה עומד מעריץ של הזמרת ממדינת לואיזיאנה שפנה למושל ג'ון בל אדוארדס בבקשה להסיר את אנדרטאות הגיבורים הישנים במדינה ובמקומם להציב פסלים בדמותה של כוכבת הפופ. "לא רק שבריטני הוכיחה את כישרונה, אלא שהיא הוכיחה את הכוח של אישיותה - היא השראה עבור מיליונים", כתב.

לדבריו, ספירס שגדלה בעיירה קנטווד בלואיזיאנה היא דמות מעוררת הערצה אף יותר מאותם עשרות פסלי הקונפדרציה שמוצבים ברחבי המדינה. בתוך יממה אחת בלבד, קרוב ל-13 אלף בני אדם חתמו על העצומה באתר העולמי Change.org.

רק לפני מספר ימים תלשו המפגינים פסל של סוחר עבדים בנמל בבריסטול שבבריטניה, והשליכו אותו למים. המפגינים השתמשו בחבלים כדי להפיל לקרקע את פסלו של אדוארד קולסטון, סוחר עבדים ידוע מהמאה ה-17, שהיה מקור למחלוקות בעיר במשך שנים רבות. לאחר הפלתו של הפסל, מפגין הניח את ברכו על צווארו – כמחווה לדרך בה נרצח ג'ורג' פלויד בארה"ב על ידי שוטר.

