תיעוד מטריד ממשבר הקורונה ברוסיה: אחרי שבמשך שבועות ארוכים מצבה של רוסיה בהתמודדות מול נגיף הקורונה המתפשט במדינה נשאר תחת ערפל, היום (ראשון) הכריז הקרמלין על מצב חירום לאומי. תמונות וסרטונים של עשרות אמבולנסים, הנושאים בתוכם חולי קורונה, שמשתרכים בתור בשערי בתי חולים במדינה, הציפו בשעות האחרונות את הרשתות החברתיות. אחד מנהגי האמבולנס אמר כי הוא ממתין בכניסה לבית החולים כבר למעלה מ-15 שעות. מספר הנדבקים במדינה עומד על למעלה מ-15,770 ומספר המתים עומד על 130.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

בתיעוד נראים לפחות 45 אמבולנסים בתור לבית חולים במוסקבה, ובהם תושבים שנושאים תסמינים שונים של נגיף הקורונה שממתינים לטיפול רפואי. אחד התורים הארוכים ביותר היה מחוץ לבית חולים בפרבר חימקי שבסמוך ל"שרמטייבו", נמל התעופה הראשי בעיר. תור נוסף של אמבולנסים נראה בצמוד לבית החולים ליוצאי צבא במחוז לוסינודטרובסקי.

Ambulance queue at a Moscow #COVID19 hospital.



Don't listen to right-wing fringe pundits like Putin who argue that #COVID19 is no worse than the flu, and everybody should just keep manufacturing widgets to keep the stock market up.#TrumpBurialPitspic.twitter.com/h8UhILdNb0