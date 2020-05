נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קרא היום (שני) לפתוח מחדש את בתי הספר, לאחר שצפה בתוכנית בערוץ הטלוויזיה Fox News שטענה שתלמידים לא מפיצים את נגיף הקורונה. "בתי הספר במדינה שלנו צריכים להיפתח מחדש מהר ככל האפשר", צייץ טראמפ.

בתוכנית The Next Revolution , הילטון ביקר את הגבלות הקורונה שאוסרות על פתיחת בתי ספר. על בדיקות החום בכניסה למקומות ציבוריים אמר שהן "חסרות כל טעם", ועל שמירת המרחק בין אנשים כינה "שרירותי לחלוטין".

"האם ילדים יכולים להדביק אחרים?", תהה הילטון. "נאמר לנו שוב ושוב להקשיב למדע ולנתונים, והנה, מחקר אחד מצא שגם אם אכן ילדים נדבקו בנגיף – יש להם סיכוי נמוך להעביר את המחלה לאחרים. לא מצאנו עד עכשיו שום מקרה של ילד שהדביק את הוריו".

Schools in our country should be opened ASAP. Much very good information now available. @SteveHiltonx @FoxNews