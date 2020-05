גזענות באמריקה: המתיחות בין שחורים ללבנים בארצות הברית הייתה מאז ומתמיד גבוהה, אינספור סיפורים ועדויות על יחס מפלה ועלילות שווא נגד אזחי המדינה האפרו-אמריקנים נשמעו לאורך השנים. בין יתר העלילות שנשמעו היו גם תלונות שווא שבמקרים רבים הסתיימו במאסר או הרשעה פלילית. אך עידן הרשתות החברתיות הפך את זה למסובך יותר.

לעדכונים נוספים ושליחת שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

ניו ירק יוצאת בשבועות האחרונים מהסגר שנגזר עליה עם התפרצות נגיף הקורונה בעיר ובארצות הברית בכלל והמוני תושבים צמאים לטיול בפארק או סתם לשאוף אוויר צח מחוץ לבית. תושב ניו יורק ממוצא אפרו אמריקני יצא גם הוא לטיול, והוא לא חשב שכך הוא יסתיים.

בעת סיור שערך בסנטרל פארק הוא הבחין באישה שמטיילת עם כלב ללא רצועה. כמו אזרח טוב הוא העיר לה שהדבר אסור על פי חוק האישה שלא אהבה את הערה החליטה לעשות מעשה, התקשרה למשטרה והתלוננה ש"גבר שחור" מאיים עליה.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm — Melody Cooper (@melodyMcooper) May 25, 2020

"הוא מטריד אותי ואת הכלב שלי", היא מתלוננת. "הוא מצלם אותי. גבר שחור מצלם אותי ואת הכלב שלי". הגבר שמכיר טוב את ההיסטוריה של תלונות השווא החליט לתעד את המתרחש ולהעלות לרשתות החברתיות.

התיעוד המקומם הופץ במהרה והפך לוויראלי. מיותר כמעט לציין שהמעשה של תושבת העיר עורר ביקורת חריפה ברחבי המדינה עד כדי כך שהיא פוטרה מעבודה ונאלצה להעביר את הכלב למקלט.