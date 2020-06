דריכות - והכנות להמשך המחאות: משרד ההגנה האמריקני החליט הלילה (רביעי) להעביר כ-1,600 חיילים לאזור וושינגטון, זאת לאחר כמה לילות של הפגנות אלימות, שהגיעו אפילו אל מחוץ לבית הלבן. בינתיים בבירה, כמו גם באזורים נוספים בארצות הברית, הוכרז עוצר לילי - אך ההמונים עדיין נמצאים בחוץ. במהלך אחד האירועים הלילה נפצעו 5 בני אדם, ביניהם 2 שוטרים, כתוצאה מחילופי המהלומות.

לעדכונים נוספים ושליחת שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

"הכוחות במצב כוננות מוגבר", אמר דובר הפנטגון. מטרת המהלך היא לתמוך ברשויות האזרחיות בעיר ובדיכוי ההפגנות האלימות באזור, אך הדובר הבהיר כי בשלב זה - טרם נעשו פעולות אקטיביות בבירה מצד הצבא. המהלך מגיע בהמשך להודעת האיום של הנשיא טראמפ, לפיה אם לא יינקטו צעדים משמעותיים יותר מצד השלטונות המקומיים נגד המוחים - הממשל לא יהסס להשתמש בצבא.

כמה דיווחים אמנם מעידים על לילה שקט יותר שעבר על ארצות הברית מבחינת היקף האלימות וחומרתה, ביחס לאירועי היממות הקודמות. אך עם זאת, התרחשו שורה של מקרים - ביניהם ירי מצד שוטרים לעבר מפגינים בניו יורק, במהלכו נפצעו 5 בני אדם - ביניהם 2 שוטרים. משטרת ניו יורק עצרה בשעות האחרנות כ-40 מפגינים ברחבי העיר, אך מסתמן כי זהו מספר ראשוני שצפוי לעלות. בתגובה לאירועים ב"תפוח הגדול", צייץ הנשיא טראמפ בתהייה: "מתי המושל קומו יקרא לעזרת הממשל הפדרלי?"

“Chaos, lawlessness, and destruction take over New York.” @FoxNews When will Governor Cuomo call the Federal Government for help?

When 100,000 Americans died because of his incompetent leadership, this president golfed.



When Americans peacefully protested outside the White House, this president tear-gassed them for a photo-op.



Donald Trump was elected to serve us all — but he only looks out for himself.