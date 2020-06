כאוס מוחלט: נשיא ארה"ב דונלנד טראמפ נשא הלילה (בין שני לשלישי) דברים בפני האומה האמריקנית כשכמה מאות מטרים ממנו המשיכו ההפגנות האלימות בעקבות מותו של ג'ורג' פלויד. הבית הלבן החשיך את כל האורות החיצוניים במטרה להקשות על המפגינים וכוחות המשטרה פיזרו אותם באמצעות גז מדמיע וירי של כדורי גומי. טראמפ הפציר במושלי המדינות להתשלט על המצב והודיע כי אם המצב לא ישתפר - יפעיל את כוחות הצבא. עם רדת החשיכה, ניו יורק הופכת למוקד הבזיזה הראשי כשהמפגינים מרוקנים את החנויות בשדרות הראשיות.

בתחילת נאומו מגן הוורדים שבבתי הלבן, הבטיח טראמפ שיעשה צדק עם מותו של פלויד, אך בו בזמן הדגיש כי יש חוק וסדר במדינה ושהוא לא ייתן לאלימות, לביזה ולוונדליזם להמשיך. במקביל, בחלק מהערים בהן הוכרז עוצר - המפגינים הפרו אותו והמשיכו בצעדי המחאה שלהם כשניו יורק במוקד. הנשיא טען שיעשה כל שביכולתו לסיים את המהומות, והבטיח שהוא יפנה את כל משאבי הממשל הפדרלי - צבאיים ואזרחים כאחד - להביא לסיום המהומות.

בהמשך דבריו, פנה טראמפ למושלי המדינות וראשי הערים בבקשה שישלטו ברחובות."אלו לא מחאות שקטות, זה טרור מבית", כך אמר טראמפ בהצהרתו לתקשורת. "ארה"ב לא צריכה לא הרס, לא אנרכיה ולא כאוס". טראמפ הבהיר שבמקרה הצורך - הוא לא יהסס לשלוח את הצבא על מנת להשליט סדר ברחובות.

בכירים בפנטגנון מביעים חשש כבד על רקע הצהרתו של טראמפ בנוגע לשימוש בכוח צבאי. אותם בכירים מסבירים כי המצב הנוכחי עדיין רחוק מדי כדי לעשות שימוש בכוח צבאי ואומרים כי עד שמושלי המדינות לא יבקשו במפורש עזרה של חיילים - אסור לשלוח כוחות אלו לערים.

עם סיום נאומו, טראמפ עזב את אזור הבית הלבן והלך לכנסיית סנט ג'ונס הסמוכה, בליווי של סוכני השירות החשאי, שוטרים וחיילים. כדי להגיע לאזור הכנסייה, נאצלו כוחות המשטרה לפזר את המפגינים באמצעות גז מדמיע. הנשיא הצטלם בכנסייה כשהוא מחזיק תנ"ך, שהה באזור זמן קצר ומיד עשה את דרכו חזרה אל עבר הבית הלבן.

מאוחר יותר כתב טראמפ בחשבון הטוויטר שלו: "חברי האמריקנים - חובתי הראשונה והגבוהה ביותר כנשיא היא להגן על המדינה הגדולה שלנו ועל העם האמריקני. נשבעתי שבועה לקיים את חוקי אומתנו - וזה בדיוק מה שאעשה".

הכאוס בניו יורק | ביזה נרחבת בשדרה החמישית

מושל מדינת ניו יורק, אנדרו קואומו, הגיב לאיומו של הנשיא טראמפ לגייס את כוחות צבא ארה"ב להתמודד עם המהומות שהחלו להתפשט בעקבות מותו של פלויד ואמר - "לא תודה". "הנשיא רוצה ליצור כאן מציאות חדשה", אמר קואומו בריאיון לרשת CNN. "אפילו בתמונות מוושינגטון הבירה, ניתן לראות שהמפגינים היו שלווים. הם היו קהל של צעירים, שהרגישו פגועים ממה שהם ראו ברצח של ג'ורג' פלויד - בדיוק כמו שהם צריכים להיות".

על אף העוצר שהוטל הלילה בניו יורק, חבורות של צעירים המשיכו במהומות והביזה. השדרות הראשיות בעיר מעולם לא נראו ככה - חלונות מנופצים, אנשים שנכנסים ולוקחים מכל הבא ליד ומשטרה שלא מצליחה להשתלט על ההמון הזועם. ההרס שנותר אחרי המהומות האלו הוא אדיר. אחת החנויות שספגה מכה קשה היא של רשת מייסיס האמריקנית שם נראו המוני בני אדם עטים על החנות ובוזזים אותה.

בעיר בולטימור שבמדינת מרילנד המשטרה המקומית הפעילה את כוחות המשמר הלאומי שנמצאים במדינה כדי לעזור להם להשתלט על ההמונים. בחשבון הטוויטר של המשטרה נכתב: "השוטרים הבחינו באזרחים מדליקים זיקוקים וזורקים חפצים ליד מפגינים שקטים וכוחות".

גם בכלי התקשורת בארה"ב נשמעה ביקורת חריפה לאחר נאומו של טראמפ, כשהטענה העיקרית הייתה שהצהרתו של טראמפ באה ללא כל אמירה מאחדת או מפייסת, אלא הפכה לנאום כוחני. ההליכה המתוקשרת של הנשיא לכנסיה, העימות היזום עם המפגינים והצילום על רקע הכנסיה - כל אלו ספק אם ישיגו רגיעה, ולא את ההפך הגמור.

