מהומות ג'ורג' פלויד: התיעוד המטריד שפורסם על ידי תחנת רדיו מקומית בעיר בופאלו שבארצות הברית, בו נראים שוטרים דוחפים מפגין מבוגר וגורמים לפציעתו, עורר סערה והובילו להשעיית שניים מכוח החירום. הלילה (שבת), הגיעה התגובה הזועמת מהמשטרה: 57 שוטרים מיחידת הטיפול בהפגנות התפטרו מתפקידם במחאה על ההשעיה. נציג מטעמם טען: "הם פשוט ביצעו הוראות".

מאז התקרית, בעיר בופאלו פתחו בחקירת האירוע המטריד בהפגנה. מושל מדינת ניו יורק, אנדרו קומו, הגדיר את האירוע "לא מוצדק ומביש" ואף קרא לפטר את השוטרים בהליך מהיר. בסרטון נראה מפגין, כבן 75, נדחף על ידי השוטרים, נופל על הקרקע ונפגע בראשו. השוטרים, שראו את ראשו המדמם, לא סייעו לו והמשיכו בדרכם.

לפי רשת CNN האמריקנית, כל 57 השוטרים שהתפטרו מתפקידם בכוח ההתערבות בהפגנות מהווים את כלל היחידה בעיר.

