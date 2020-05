בראיון לרשת MSNBC האמריקנית, הגיב היום (שישי) סגן הנשיא לשעבר, ג'ו ביידן, על ההאשמות על תקיפה מינית שהופנו כלפיו. טארה ריד, שעבדה בלשכתו של ביידן בזמן שכיהן כסנאטור מטעם מדינת דלאור, טוענת שהוא תקף אותה מינית בשנת 1993. בראיון, ביידן הכחיש בנחרצות את ההאשמות אחרי שבועות של שתיקה ואמר: "זה לא נכון. זה מעולם לא קרה".

טרה ריד האשימה את ביידן בתקיפה מינית במרתף בבניין משרדים בגבעת הקפיטול בשנת 1993, כשהייתה עוזרת במשרד שלו בסנאט. סגנית מנהל הקמפיין של ביידן, קייט בדינגפילד, אמרה מוקדם יותר החודש ש"זה ממש לא קרה", אך היום הגיב ביידן לראשונה בקולו על הנושא.

Joe Biden, asked on @Morning_Joe if he sexually assaulted Tara Reade:



“No, it is not true. I’m saying unequivocally it never, never happened. And it didn’t. It never happened.” pic.twitter.com/nXIAdGloG5 — MSNBC (@MSNBC) May 1, 2020

ריד היתה אחת משמונה נשים שחשפו בשנה שעברה סיפורים על התנהגות לא הולמת וגילויי חיבה כלפיהן מצדו של ביידן. אף אחת מהן לא טענה אז שהותקפה מינית, וביידן הבטיח בתגובה "להיות יותר מתחשב". לפני כמה שבועות חשפה ריד אירוע, שבו לטענתה ביידן הצמיד אותה לקיר באלימות, והכניס את ידו למכנסיה בניגוד לרצונה במרתף הבניין בו עבדו.