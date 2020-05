מפגין נורה למוות היום (חמישי) במהלך מחאות אלימות במיניאפוליס, מינסוטה שבארה"ב, במחאה על מותו של ג'ורג' פלויד שנחנק למוות במהלך מעצרו השבוע. מהדיווחים עולה כי המפגינים פשטו על חנויות, אותן ניסו לבזוז ואף ניסו לפרוץ לבנק. כשאחד המפגינים ניסה לגנוב מאחת החנויות - בעל החנות ירה בו למוות.

המפגינים ניפצו חלונות, והשתוללו בעוד כוחות המשטרה ריססו אותם בגז מדמיע ובגז פלפל במטרה לפזר את ההמון. המפגינים הציתו אש, ניפצו שמשות של ניידות משטרה והשליכו חפצים על בתי העסק באיזור. מהדיווחים עולה כי יש נזק והרס רב במקום.

On May 25, an unarmed black man was kneeled by a US policeman until died.

on May 27, protesters went to streets then got tear gas.@SecPompeo said nothing about it, but instead he tweet stand with HK.

Let’s remind him what’s happening in #Minnesota. (1/n)pic.twitter.com/DyfvrLmRiP