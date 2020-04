נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיים הלילה (בין שני לשלישי) מסיבת עיתונאים ייחודית אפילו במושגים שלו. ברקע הביקורת שנמתחת על התנהלותו בניהול המשבר, טראמפ השתלח בתקשורת, הצהיר כי החוקה האמריקנית מקנה לו "סמכות טוטלית" להורות למדינות ארה"ב לחזור לשגרה וגם שידר באופן חריג למעמד הזה סרטון פוליטי חד-צדדי, שגם בו הוא תקף את העיתונות. כתב הבית הלבן של CNN: "זאת התמוטטות העצבים הגדולה ביותר של נשיא שאי-פעם ראיתי בקריירה שלי".

התדרוך שקיים הלילה טראמפ היה חריג אפילו במונחים שלו. הנשיא האמריקני שניצב תחת ביקורת קשה לאור התנהלותו בימים הראשונים של המשבר, ניצל את הבמה והשיב בעיקר לביקורת שנמתחה עליו ופחות לעדכון אזרחי ארה"ב על התפשטות המגפה. מאז שניסה להפחית בגודל המשבר עם פרוץ המגפה, ממשל טראמפ שכבר הגה תוכנית בריאות חדשה לארה"ב, משנה תכופות את המסרים לאזרחים.

טראמפ טען לאורך התדריך הלילה כי "כשמישהו הוא נשיא ארה"ב, הסמכות שלו היא טוטאלית. וככה זה צריך להיות". את הדברים אמר בתגובה לביקורת הקשה שמתחו עליו מספר מושלים בארה"ב – בהם של מדינות ניו יורק, קליפורניה ו-וושינגטון – שטענו כי הם מתכוונים להקל בקרוב את הנחיות הסגר הנוקשות שהוטלו ואף לפתוח מחדש עסקים וחנויות. עוד טען הנשיא, בטענה שסותרת את החוקה האמריקנית, כי "לממשל הפדרלי יש כוח מוחלט. אם אשתמש בכוח הזה, עוד נראה".

OMG trump gets pressed on his "total authority" statement, tries to side-step it, gets pressed again, and then shuts her down.



"But who told you the President has total authority?"



trump: "ENOUGH!"



He does NOT like his authority being questioned. #trumpMeltdown pic.twitter.com/6dvfSXVyT5