נגיף הקורונה הצליח להגיע תוך חודשים ספורים כמעט לכל העולם. עם הגברת קצב ההתפשטות והעלייה במספר המתים, החלו פוליטיקאים ומנהיגים דתיים יצירתיים להודיע על שיטות - לא מדעיות וחלקן מופרכות לחלוטין - שנועדו לבלום את ההתפרצות.

בהודו לדוגמה, פוליטיקאים מהמפלגה ההינדית הלאומית (BJP) השולטת החלו להציע לציבור לשתות "תרופה" לא שגרתית כדי להילחם בקורונה - שתן של פרה. כזכור, הפרה היא חיה קדושה בהודו וגם הפרשותיה, כך לפי האמונה, בעלות סגולות ייחודיות.

#Breaking: BJP worker Narayan Chatterjee arrested by Kolkata Police’s Jorabagan police station for reportedly making a police official drink ‘gau mutra’ (cow urine) while he was endorsing that it acts as a vaccine against Coronavirus @dna @ZeeNewsCrime #coronavirusindia pic.twitter.com/KTIICFgrBt