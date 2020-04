נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ אתמול (רביעי) בטוויטר: "הוריתי לחיל הים האמריקני לירות ולהשמיד כל ספינת קרב אירנית שמטרידה אוניות אמריקניות". מאוחר יותר, בכירים בפנטגון ציינו כי הציוץ של הנשיא הוא בהתאם לחוק, אך הוא לא שינה דבר בהוראות הפתיחה באש.

"הנשיא פרסם אזהרה חשובה לאירנים. מה שהוא הדגיש הוא שכל הספינות שלנו שומרות על זכות ההגנה העצמית ואנשים צריכים להיות זהירים מאוד במעשים שלהם כלפי אחרים בכדי שיבינו את הזכות שיש להגנה עצמית", אמר סגן ההגנה דיוויד נורקוויסט, בתדרוך לכתבים בפטנגון.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.