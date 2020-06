פרשת אפסטין: במאמר שפורסם הלילה (שלישי) בעיתון מיאמי הראלד דווח כי במסגרת תביעת דיבה של עו"ד אלן דרשוביץ נגד אחת המתלוננות בפרשה, וירג'ינה ג'ופריי, הגיעו לידיו חלק מהתצהירים שלה בפרשה, שהיו חסויים. לתצהירים אלה השתרבב גם שמו של רה"מ לשעבר אהוד ברק, בטענה שהיא אולצה לקיים עמו יחסי מין בהוראת אפסטין עצמו. ברק: "שמי שורבב לידיעה במטרה להדוף את ההאשמות המופנות כלפי דרשוביץ".

דרשוביץ תובע את ג'ופריי בעקבות טענתה שקיימה עמו יחסים בעודה קטינה, וזאת בהוראת אפסטין. דרשוביץ טוען שהתצהירים שבהם הוזכר גם שמו של ברק שקריים ולכן פעל להשיגם במטרה להוכיח שהמתלוננת משקרת. בציוץ בחשבון הטוויטר שלו כתב: "האשמות שקריות כנגד חפים מפשע הן פשע חמור שחייב להיחקר ברצינות".

Falsely accusing innocent people is a serious crime that must be seriously investigated.