"טראמפ ביקש עזרה מנשיא סין כדי שייבחר שוב לבית הלבן ב-2020"- כך טוען ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי לשעבר של טראמפ שפוטר ע"י הנשיא האמריקני, בספר חדש ונפיץ ביותר שיצא לאור וכבר מעורר גלים. בולטון מתאר בין היתר בספר פגישה ב-2019 שבה אמר שיש לשלוח לכלא עיתונאים כדי שיסגירו את המקורות שלהם: "את האנשים האלה צריך להרוג, הם נוכלים".

במהלך פגישה אישית ביוני 2019 ביפן, הנשיא הסיני שי ג'ינפינג התלונן בפני טראמפ על הביקורת בארה"ב בנוגע לסין. בולטון כותב בספר שטראמפ שיער כי שי מתייחס לדמוקרטים בארצו ואמר שהם אכן מאוד עוינים כלפי סין.

"טראמפ ניווט אז את השיחה לבחירות הקרבות בארה"ב, רמז ליכולות הכלכליות של סין להשפיע על הקמפיין והפציר בשי שיבטיח את ניצחונו", טען בולטון בספרו. הדברים מיוחסים לטראמפ בפרק בשם "החדר שבו הכל קרה" (The Room Where It Happens), והיועץ לשעבר לביטחון לאומי מציג קווי דמיון בין הלחץ שהפעיל טראמפ על נשיא סין לבין זה שהפעיל נשיא אוקראינה זלנסקי - שפתח את הליך ההדחה נגדו. החשד בארה"ב היה שטראמפ התנה סיוע צבאי לאוקראינה בפתיחת חקירה נגד בנו של יריבו הדמוקרטי ג'ו ביידן, ובכך שניצל לרעה את מרותו לשם תועלת פוליטית.

צילום: רויטרס, חדשות

בספר מתאר בולטון את טראמפ כ"אדם בלתי יציב" ו-"מפקד עליון בלתי מעורב ובלתי מיודע". כמו כן, הוא מגולל סיפורים מטרידים על שיחות ופגישות לכאורה בין טראמפ ליועציו ובין מנהיגי מדינות. כך למשל, הוא מתאר בספרו שיחה נפיצה אחרת של טראמפ עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין במאי 2019. בשיחה, כך נטען, השווה פוטין את מנהיג האופוזיציה של ונצואלה להילרי קלינטון, שהתמודדה מול טראמפ בבחירות ב-2016. בולטון כתב על כך כי "זה היה מהלך מבריק של תעמולה סובייטית", ולדבריו המהלך של רוסיה נועד לגייס את טראמפ לתמוך בנשיא המכהן במדינה הלטינית. "דבריו של פוטין שכנעו את טרמפ", הוא כתב.

גם שמו של נשיא טורקיה, רג'יפ טאיפ ארדואן עולה בספר: בולטון מתאר "דיל" שרקם הנשיא טראמפ עם מקבילו הטורקי בנוגע לחברה טורקית שנמצאת תחת חקירה בארה"ב. לפי הספר, ארדואן שיגר מכתב ב-2018 לטראמפ שבו כתב שהחקירה הזאת לא מוצדקת. טראמפ השיב לו שאין לו מה לדאוג, שכן מי שהיה אחראי לחקירה הם אנשיו של הנשיא לשעבר אובמה: "טראמפ אמר לארדואן שהוא ידאג לו והבהיר שהתובעים הם לא אנשיו אלא של אובמה, בעיה שתיפתר לאחר שהוא יבצע החלפה ביניהם".

צילום: Susan Walsh, AP

לפי הספר הזה, נורות האזהרה של בולטון נדלקו לאחר שהבין שלטראמפ יש מערכות יחסים טובות בעיקר עם מנהיגים של מדינות בעלות אופי פחות דמוקרטי, כמו טורקיה ורוסיה.

הספר עומד במרכזו של מאבק משפטי מורכב בין בולטון לבין משרד המשפטים שהגיש ביום שלישי תביעה בניסיון למנוע את פרסום הספר, בטענה שהוא עלול לחשוף מידע מסווג. עורכי הדין של בולטון אמרו בתגובה כי החומרים בספר מותרים לפרסום ושכל החומרים בספר עברו תהליך ביקורת מפרך.

הספר מבוסס על מזכרים אישיים שכתב בולטון במהלך כהונתו כיועץ לביטחון לאומי לפני שפוטר על-ידי טראמפ. ככל שפרטים מתוך הספר התחילו לצוץ בארה"ב, מקורביו של הנשיא האמריקני החלו במתקפות על בולטון בטענות על הסיבות שהוא רוצה לפרסם את הספר, ורומזים באופן ישיר למדי שסכומי כסף גדול עומדים מאחורי העסקה עם הוצאת הספרים.