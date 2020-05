הסוף לתעלומה? שבועות לאחר שנעלם מבלי להשאיר סימן, רשת הרדיו הממלכתית בצפון קוריאה דיווחה הלילה (בין שישי לשבת) על הופעתו של השליט הצפון קוריאני, קים ג'ונג און, בטקס חנוכת מפעל דשנים בסנצ'ון לרגל חגיגות יום הפועלים שמצוין ב-1 למאי - 20 יום מאז שנצפה בפומבי בפעם האחרונה.

על פי דיווחים שמגיעים מצפון קוריאה, קים הגיע לטקס החנוכה בליווי אחותו, נוסף על הפמליה הגדולה שאיתה הגיע לאירוע. על רקע דיווחים אלו, הנשיא האמריקני, דונאלד טראמפ, נשאל הלילה במסיבת עיתונאים שקיים אם השליט הצפון קוריאני עדיין בחיים והשיב: "אני לא מעוניין לדבר על כך כרגע, כשיגיע הזמן הנכון – יהיה לי מה לומר בנידון".

