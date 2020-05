דוח מודיעין אמריקני שחשפה הלילה (שני) סוכנות הידיעות AP מעלה כי הממשל בסין "הסתיר במכוון" את חומרת התפרצות הנגיף במדינה בתחילת חודש ינואר. גורמי מודיעין בארצות הברית טענו כי בתחילת חודש ינואר סין הגדילה ייבוא של ציוד רפואי להתמודדות עם הנגיף, כשבמקביל הקטינה ייצוא של ציוד רפואי לעולם והסתירה את היקף ועוצמת ההתפשטות בשטחה. המסמך נחשף ברקע טענותיו של הנשיא טראמפ שהממשל בסין לא היה כנה עם שאר מדינות העולם בכל הנוגע לשלבים הראשונים של התפשטות הנגיף.

במסמך מודיעיני בן ארבעה עמודים שגיבשה המחלקה לביטחון המולדת של ארצות הברית נכתב כי ההנהגה בסין "הסתירה במכוון" את חומרת המגפה מהעולם בתחילת חודש ינואר. חשיפת המסמך באה ברקע ביקורת שהטיח לאחרונה הממשל האמריקני בסין, כשרק אמש אמר שר החוץ מייק פומפאו כי בייג'ינג אחראית להתפשטות הנגיף ועליה לתת את הדין.

הסינים, מצידם, ניסו להכחיש מההתחלה את ההאשמות נגדם, וטענו כי "לא הוטלו מגבלות על ייצוא של ציוד רפואי מסין, ולא היה ניסיון טשטוש של נתוני הסחר שלה". עם זאת, הדוח האמריקני פוסל את הטענות הללו של הרשויות בסין ומציין כי ישנה סבירות של 95% לכך שהשינויים בייבוא ובייצוא של הציוד הרפואי אליה וממנה - מוכיחים שנעשה ניסיון להסתיר את המידע שבו החזיקו הסינים אודות הקורונה.

המסמך איננו מסווג, אך סומן "לשימוש ממשלתי בלבד" ועולה ממנו כי בזמן שסין הסתירה את חומרת המגפה, היא הגדילה את הייבוא והקטינה את ייצוא הציוד הרפואי. בייג'ינג, כך על פי הדוח, ניסתה לכסות בכך "שהכחישה שהגבילה ייצוא וטשטשה את נתוני הסחר שלה".

מהדוח עולה כי סין לא עדכנה את ארגון הבריאות העולמי כי נגיף הקורונה "היה מדבק" במשך רוב חודש ינואר, כך שיוכל להזמין ציוד רפואי מחו"ל. כמו כן, בייג'ינג לא עדכנה את הארגון כי היא הגדילה משמעותית את הייבוא של מסכות מגן, כפפות ובגדי כחלק מהיערכותה למלחמה בנגיף.

הנשיא טראמפ האשים הלילה את מנגנוני המודיעין במדינתו בכך שלא סיפקו לו תמונת מצב מלאה בנוגע לחומרת המצב, ובעיקר בנוגע להשלכות שיכולות להיות להתפשטות הנגיף בארצות הברית. במקביל, הנשיא התגונן מפני הביקורת שהופנתה נגדו בנוגע לשאלה אם לא פעל מאוחר מדי לאחר שגורמים מקצועיים שבו והתריעו על ההשלכות האפשריות של התפרצות הנגיף.

"רשויות המודיעין דיווחו לי הרגע שאני צדקתי, הם לא העלו את נושא הקורונה עד סוף חודש ינואר - רגע לפני שאסרתי על הגעה מסין לארה"ב", צייץ הנשיא האמריקני בחשבון הטוויטר לאחר פרסום הדוח. בנוסף, טען הנשיא כי "רשויות המודיעין דיברו על הנגיף באופן לא מאיים".

