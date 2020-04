בינואר 2018, שנתיים לפני שהקורונה הפכה למגפה עולמית, גורמים רשמיים בארה"ב הזהירו את הבית הלבן על תנאי בטיחות לקויים ביותר שזיהו בתוך מעבדת נגיפים במחוז ווהאן שבסין. האזהרה הזאת נחשפה בתחקיר של "הוושינגטון פוסט" האמריקני, וכעת כלי תקשורת בריטי פרסם תמונות מלפני שנתיים מתוך אותה מעבדה.

התמונות שצולמו בתוך המעבדה בשנת 2018, הועלו לרשתות החברתיות בחשבון של עיתון שנשלט על-ידי הממשל הסיני, שמואשם כרגע בטיוח מידע על התפרצות המגפה. התמונות הללו, שנמחקו מאז מסיבה לא ידועה, מספקות הצצה נדירה לתוך אחת ממעבדות הנגיפים בעיר ווהאן: באחת התמונות רואים מקרר מיוחד שבו אוחסנו כ-1,500 נגיפים שונים - בהם גם הקורונה. אלא שאותו מקרר היה אטום בצורה רשלנית ביותר, ואפילו ממבט חטוף ניתן לראות חור בגומיית האיטום שלו. אחד הגולשים הספיק להגיב לתמונה לפני שנמחקה והשיב: "ראיתי אטימות טובות יותר במקרר שלי".

MADE IN CHINA ⁉️I have seen better seals on my refrigerator in my kitchen ❗️⚠️IF ANYONE BOTHERED TO NOTICE THE SEAL IS BROKEN ON THE DOOR SHE HAS OPEN RITE IN THIS VERY PICTURE, AS EXAMPLE‼️ pic.twitter.com/LaVwVB3QvS