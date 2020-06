נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה נשא הלילה (חמישי) נאום ברשת והתייחס למצב בארה"ב. אובמה הגיב על המחאות בעקבות מותו של ג'ורג' פלויד, ושלח מסר למפגינים ולצעירים האפרו-אמריקנים: "תחושו תקווה אפילו כשאתם מרגישים כועסים".

אובמה, הנשיא השחור הראשון בתולדות ארה"ב, עודד את המפגינים לאורך כל האירוע המקוון והפציר בהם להמשיך: "אני יודע מספיק על ההיסטוריה הזו כדי לומר: יש כאן משהו שונה". אולם, הנשיא לשעבר אמר למוחים שעליהם לדעת כי המהומות ברחובות לא מספיקות, וכדי להשלים את המאבק עליהם לצאת להצביע בבחירות לנשיאות בנובמבר הקרוב.

WATCH: "I want to speak directly to the young men and women of color in this country," former President Obama says. "I want you to know that you matter. I want you to know that your lives matter. That your dreams matter." https://t.co/V2UnvqohoG pic.twitter.com/1jlvkBZbmV — NBC News (@NBCNews) June 4, 2020

מעבר לדברי התמיכה שהביע הנשיא אובמה במהלך פנייתו אמש לאומה, הוא גם התעקש להבהיר את הנקודה, לפיה ההפגנות עצמן אינן מספיק: "אי שומע כל מיני דיבורים על הצבעה נגד מחאה, וזה לא עניין של או זה או זה. זה שניהם יחדיו. כדי להביא לכדי שינוי אמיתי, אנחנו צריכים לזעוק את חוסר הצדק ברחובות אבל אנחנו גם חייבים לתרגם את זה לחוקים ומדיניות שאפשר יהיה ליישם".

הנשיא אובמה בפנייתו לאומה - בזום

בימים האחרונים נשמעו קולות חזקים המתנגדים לגל המחאה שהתעורר שארה"ב בעקבות הריגתו של ג'ורג' פוליד, ולהם הגיב אובמה: "רק תזכרו שהמדינה הזו נבנתה על גבי מחאה, קוראים לזה המהפכה האמריקנית", אמר בהצהרה שפרסם ברשתות. "כל צעד של התקדמות במדינה הזו, נוצח עלי ידי אנשים שקראו תיגר על הסטטוס קוו".