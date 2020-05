יממה לאחר ששוטר לבן ממיניאפוליס הרג את ג'ורג' פלויד כשדרך על צווארו במשך דקות, אלפים יצאו לרחובות כדי להפגין על המעשה המצמרר. על אף שארבעת השוטרים שהיו מעורבים באירוע פוטרו, המפגינים זעמו על הקלות שבה שוטרים לבנים אזרחים שחורים וקומץ מהם השחית את אחד ממבני המשטרה, אז התפתחו עימותים. היום מתפרסמים סרטונים נוספים מלפני אירוע החניקה, ששופכים אור על התקרית החמורה.

לעדכונים נוספים ושליחת שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

אתמול התקבל דיווח במשטרת מיניאפוליס אודות אדם החשוד בזיוף כסף באחד העסקים בעיר. שוטרים שהגיעו למקום, זיהו את פלויד כחשוד בזיוף וביקשו ממנו לצאת מרכבו. על פי עדות השוטרים, פלויד התנגד להם נחרצות ובכדי להשתלט עליו התיישב אחד השוטרים על פניו של פלויד ובעזרת ברכו חנק אותו במשך דקות ארוכות. במהלך התקרית החמורה, פלויד חזר ואמר "אני לא נושם. הם הולכים להרוג אותי". מותו של פלויד נקבע לא הרבה זמן לאחר מכן, האירוע תועד - והפך לסערה עולמית.

שעות לאחר מותו של פלויד, אלפים יצאו לרחובות מיניאפוליס בכדי לקיים מחאה שקטה על מותו. ההפגנות תחילה עברו אכן בשקט יחסי אולם בשלב כלשהו קבוצה קטנה של מפגינים החלה להשחית את המבנה בו לכאורה עבדו חלק מהשוטרים שהיו מעורבים במקרה. כוחות משטרה פיזרו את המפגינים האלימים בעזרת רימוני גז, אז החלה מהומה שלמה.

New video sent to us shows the moment George Floyd was removed from his vehicle and handcuffed on 38th and Chicago.

Video courtesy of Christopher Belfrey pic.twitter.com/MiIIula4sA — Alex Lehnert (@AlexLehnertFox9) May 26, 2020

"I CAN'T BREATHE": Video shows George Floyd, a black man that police say was a possible "forgery" suspect, pleading with Minneapolis cops for air as they press a knee into his neck. Floyd loses consciousness and later dies.



Click here for the full video: https://t.co/gD3hBFhbgL pic.twitter.com/h5SabBHR7M — CBS News (@CBSNews) May 26, 2020

"תפסיקו להרוג אנשים שחורים", ההפגנות במיניאפוליס | צילום: אריק מילר, רויטרס

"זה מאוד מכוער. המשטרה חייבת להבין שזו האווירה שהיא יצרה, זו האווירה שהיא יצרה", אמר אחד המפגינים. בתגובה לניסיונות פיזור העימותים, המפגינים החלו לזרוק לעברם של כוחות המשטרה אבנים, בקבוקי מים וכל דבר אחר שעלה בידם.

Video shows what appears to be the start of the confrontation between #GeorgeFloyd and #Minneapolis #police officers. A restaurant's security footage shows cops taking him into custody, but the restaurant owner says it does not show Floyd resisting #Arrest pic.twitter.com/LjIerm6BaX — Sn00pster (@sn00pdad) May 27, 2020

ההפגנות אחרי מותו של פלויד | צילום: אריק מילר, רויטרס

בצילומי אבטחה של מסעדה סמוכה, שהגיעו לידי רשת CBS, ניתן לראות את הרגעים שבהם פלויד נעצר. השוטרים נראים רגעים אחרי שאזקו את פלויד כשהוא מצדו נענה למעצר ולא מגלה התנגדות, אז הוא לווה לניידת. בהודעה רשמית של המשטרה המקומית נכתב כי פלויד התנגד פיזית למעצר, אולם הצילומים הללו מטילים בכך ספק.