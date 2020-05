נשיא ארצות הברית חתם הערב (חמישי) על צו נשיאותי המסיר את החסינות המשפטית מעל הרשתות החברתיות, ובכך חושף אותן לתביעות של משתמשים. טראמפ הגדיר את הרשתות החברתיות כ"שקולות למונופול" ותקף: "הבחירה של טוויטר לבצע בדיקת עובדות היא אקטיביזם פוליטי ולא ראויה". טראמפ הוסיף שיקדם חקיקה בקונגרס נגד הרשתות החברתיות, במקביל לחתימה על הצו.

לצידו של הנשיא טראמפ עמד התובע הכללי ויליאם באר. בדבריו במסיבת העיתונאים חשף טראמפ כי הורה לבאר לקדם במדינות שונות חוקים נגד "ההתנהלות העסקית הבזויה" של חברות הרשתות החברתיות. טראמפ, בחתימתו על הצו הנשיאותי, הסיר את הגנה המשפטית לה זכו החברות. "ההחלטות שטוויטר מבצעת הן לערוך ולשים ברשימות שחורות", תקף. "אלה אג'נדות של עורכים".

הסכסוך של טראמפ עם הרשתות החברתיות החריף השבוע, כאשר הרשת החברתית טוויטר סימנה שני ציוצים של הנשיא כבעלי תוכן מטעה. בתגובה, האשים הנשיא את פלטפורמת המדיה החברתית בהתערבות בבחירות הקרובות לנשיאות ארה"ב ובפגיעה בחופש הביטוי.

