נופשים אמריקאים שזלזלו בהנחיות הריחוק החברתי במדינת מיזורי, קיבלו היום (שלישי) הוראה להיכנס לבידוד, אלא אם כן הם יעברו בדיקה לגילוי קורונה. בתמונות שהסעירו את הרשתות החברתיות, הנופשים נראים צפופים מאוד באגם אוזארק בסוף השבוע של יום הזיכרון האמריקני בניגוד לחוקי הריחוק.

בתמונה שהפכה לוויראלית, תועדה מסיבה בבריכת שחייה באגם אוזארק שבמדינת מיזורי ובה המוני אנשים צפופים ולא שומרים על הנחיות הריחוק החברתי. התמונות הגיעו לסוכנות הידיעות רויטרס ומשם לכל העולם.

לצערם של המשתתפים, התמונות הגיעו גם לשולחן המחלקה לבריאות הציבור במחוז סנט לואיס שמיד העביר הודעה לכל מי שתועד באירוע הזה להיכנס לבידוד. "ההתנהגות הפזיזה הזו מסכנת אינספור אנשים ומסכנת את הדרך שעשינו בהאטת התפשטות הקורונה ", אמר מנהל המחוז, ד"ר סם פייג'. "אני מעודד את כולם לעקוב אחר המחלקה לבריאות הציבור כדי לקבוע דרך בטוחה קדימה.

As the U.S. death toll from #COVID19 nears 100,000, this video from Lake of the Ozarks, Missouri. pic.twitter.com/t6ockLB0vL