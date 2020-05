צוות של CNN נאזק ונעצר היום (שישי) על ידי משטרת מיניאפוליס - בשידור חי. המקרה החריג קרה בעת שכתב הרשת, עומר חימנז וצוותו היו במוקד ההפגנות במיניאפוליס ודיווחו משם על המחאות על מותו של ג'ורג' פלויד, העצור השחור שנחנק למוות על ידי שוטר לבן לפני כשבוע. חימנז נלקח למעצר על אף שהזדהה בפני השוטרים כעיתונאי וסיבת מעצרו טרם ידועה.

הכתב נאזק בעודו משדר ממוקד ההפגנה, אך המשיך לדווח למצלמה למרות ששוטרים אחזו בזרועו. בנוסף לחימנז, גם הצלם והמפיק שהיו עמו נעצרו - כל זאת כאמור בזמן שהמצלמה ממשיכה לצלם ומבלי שהשוטרים שמו לב לכך.

טריי ינגסט, כתב רשת "פוקס ניוז" המתחרה, יצא להגנתו של חימנז ותקף בחריפות את ההחלטה לעצור אותו: "זו התקפה לא מקובלת על חופש העיתונות והפרה של התיקון הראשון לחוקת האמריקנית". ינגסט דיבר על התיקון הראשון לחוקה, שקובע שאסור לחוקק חוקים שבין היתר מפרים את חופש הדיבור והעיתונות.

Police arrest CNN's @OmarJimenez and his crew as they report live from Minneapolis.



This is an unacceptable attack on the free press and a violation of the 1st amendment.