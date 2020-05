בתיעוד שרץ היום (שני) ברשתות החברתיות ניתן לראות כיצד חולי קורונה הודים מטופלים כשבאותו החדר יש גופות עטופות בשקיות שחורות. התיעוד הוא לא מכפר מרוחק במדינה אלא מתוך אחד מבתי החולים בלב העיר מומבאי שמונה 18 מיליון תושבים.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

כשהצלם נכנס לחדר המטופלים בבית החולים סיון במומבאי ניתן לראות כעשרה חולי קורונה שוכבים במיטות כשבמקביל, במיטות שעל ידם, מונחות גופות של חולים שכבר מתו. האדם שצילם את הסרטון ככל הנראה עשה זאת בחשאיות משום שלא ניתן לראות את פניו או את ההתרחשות באופן גלוי.

על פי דיווחים, רוב המטופלים שמגיעים לבית החולים הזה במומבאי הם תושבי שכונת העוני דראבי, שכונה שנרשמה בה התפרצות מסויימת של הקורונה עם 50 מאובחנים חדשים ביום חמישי האחרון.

דיקן בית החולים, ד"ר פראמוד אינגייל, אישר את מהימנותו של הסרטון והסביר: "בני המשפחות של המתים לא מוכנים לקחת את הגופות. בדרך כלל הקרובים דואגים לגופה ברגע שהאדם מת אולם כעת בזמן הקורונה אף אחד לא בא לקחת אותן".

KEM hospital today at 7 am !

I think the @mybmc wants us to get used to seeing dead bodies around us while taking treatment bcz they just don’t want to improve!

Feel bad for the health workers too who hv to work in such conditions!!

Is there any hope ? pic.twitter.com/E1VsmAveou