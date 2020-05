בפעם הראשונה מאז תחילת כהונתו, תייגה הלילה (בין שלישי לרביעי) הרשת החברתית טוויטר שני ציוצים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כבעלי תוכן מטעה. בתגובה, האשים הנשיא את פלטפורמת המדיה החברתית בהתערבות בבחירות הקרובות לנשיאות ארה"ב ובפגיעה בחופש הביטוי.

טוויטר התמקדה בשניים מהציוצים של הנשיא טראמפ, שטענו כי הצבעה בדואר בבחירות תוביל להונאת בוחרים, והוסיפה הודעה שבה קראה למשתמשים לבדוק את העובדות בציוציו של הנשיא.

....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way!