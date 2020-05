הלחץ עשה את שלו: דרק צ'ואבין, השוטר שחשוד בחניקתו למוות של ג'ורג' פלויד, לאחר שדרך על צווארו במשך דקות ארוכות - נלקח הערב (שישי) למעצר והואשם ברצח מדרגה שלישית. צ'ואבין נעצר כשברקע המהומות במינסוטה ובפרט במיניאפוליס המשיכו להבעיר את הרחובות. מוקדם יותר היום נעצר כתב CNN באקט שרבים טענו כי היווה הפרה בוטה של חופש העיתונות והדיבור.

לעדכונים נוספים ושליחת שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

צ'אובין הוא החשוד העיקרי מבין ארבעת השוטרים שלקחו חלק באירוע המטריד שבסופו מצא פלויד את מותו. צ'אובין הוא זה שתועד כורע ברך על צווארו של פלויד במשך שבע דקות, על אף שפלויד חזר ואמר כי הוא לא יכול לנשום, משפט שהפך לסיסמת המהומות. התובע המחוזי אמר כי בהמשך הערב צפויה להיות הצהרה על "התפתחויות משמעותיות" הנוגעות למקרה.

JUST IN: Fired Minneapolis officer Derek Chauvin taken into custody by state authorities. https://t.co/aviewCDsiP pic.twitter.com/JMuRieqQMj — Complex (@Complex) May 29, 2020





מאז מותו של פלויד ביום שני, מאות אלפי בני אדם יצאו לרחובות בכדי לדרוש צדק עבור הגבר השחור שנחנק למוות כשהוא לא חמוש. מושל מינסוטה, טים וואלץ, ביקש להרגיע את הרוחות הסוערות כשבלילה אזרחים כואבים הפגינו אלימות חסרת תקדים במהלכה גם שרפו את תחנת המשטרה במיניאפוליס.

שוטר חנק למוות גבר שחור

צילום: AP





מוקדם יותר, וואלץ נאלץ להתנצל עמוקות לאחר שכתב של רשת CNN נלקח למעצר מסיבה שאינה ברורה. כל אירוע המעצר של הכתב, בעודו מדווח, צולמו והועברו בשידור חי. לאחר מכן, גם שאר הצוות של הכתב, צלם ומפיק, נלקח למעצר. נשיא רשת CNN התקשר למושל ודרש מיידית את שחרורם שכאמור הגיע זמן קצר לאחר מכן.