הפנטגון הורה הבוקר (שבת) הורה ליחידות המשטרה הצבאית להיערך לכניסה אפשרית למיניאפוליס, בעקבות ההפגנות האלימות במחאה על הריגתו של ג'ורג' פלויד בידי שוטר. כוחות מניו יורק וצפון קרולינה הורו להיערך תוך ארבע שעות לכניסה לעיר שבה אירע המקרה הטראגי שהצית את המחאה. בחלק ממוקדי הפגנות בעיר החלו המוחים לבזוז ולהצית עסקים. במקביל, נער בן 19 נהרג מירי בידי אלמוני שפתח באש לעבר מפגינים בדטרויט שבמישיגן.

כוחות נוספים מקולורדו וקנזס קיבלו הוראה להיערך לכניסה תוך 24 שעות לעיר שסוערת מאז יום שני האחרון. ההוראה ניתנה לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביקש משר ההגנה מרק אספר להיערך להתערבות צבאית בהשבת הסדר במקום.

Breaking: Protests have turned violent in Dallas, Texas. Multiple stores have been looted and vandalized. pic.twitter.com/Fed470Fct8 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 30, 2020

במקביל, יותר מ-500 אנשי המשמר הלאומי נשלחו למוקד המחאות באטלנטה שבג'ורג'יה במטרה לסייע בהתמודדות הרשויות עם המהומות והמושל הוציא צו חירום במדינה. האפשרות לעשות שימוש בכוחות צבאיים עלתה לראשונה בשיחת מצב טלפונית שנערכה ביום חמישי בערב בין טראמפ לבין גורמים בכירים במערכת הביטחון האמריקנית.

מושל מינסוטה, טים וולז, התייחס למחאות האלימות ואמר: "לא מדובר במותו של ג'ורג'. זה לא באמת בגלל אי השוויון, זה כאוס". לדברי המושל, בעדיפות העליונה נמצאת השמירה על החיים, הרכוש, החוק והסדר: "המפגינים שם בחוץ רוצים לא יותר מאשר קונפליקט". עוד הוסיף המושל כי הוא נמצא בקשר עם מדינות שכנות ועם הממשל הפדרלי, והזהיר כי המצב מחר יהיה "קשה עוד יותר" מכיוון שההפגנות ימשיכו להתפשט ברחבי ארה"ב.

JUST IN: Fired Minneapolis officer Derek Chauvin taken into custody by state authorities. https://t.co/aviewCDsiP pic.twitter.com/JMuRieqQMj — Complex (@Complex) May 29, 2020

NYPD commandeered a city bus for prisoner transport. The driver steps off the bus and refuses to drive it. Crowd cheering. #Brooklyn #BarclaysCenter #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd pic.twitter.com/4F9IZ3sfDI — Chad Loder (@chadloder) May 30, 2020

אמש הואשם דרק צ'ואבין, השוטר שחשוד בחניקתו למוות של ג'ורג' פלויד, לאחר שדרך על צווארו במשך דקות ארוכות ברצח מדרגה שלישית. צ'אובין הוא החשוד העיקרי מבין ארבעת השוטרים שלקחו חלק באירוע המטריד שהבעיר את ארצות הברית. צ'ואבין תועד כורע ברך על צווארו של פלויד במשך שבע דקות, על אף שזה חזר והתריע כי הוא לא מסוגל לנשום - משפט שהפך לסיסמת המהומות.

A Secret Service officer outside the White House has sustained a severe head injury. A brick or some other hard projectile was apparently thrown at his head. #BlackLivesMatter #antifa pic.twitter.com/0RTto0pbrO — Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 30, 2020

נשיא ארה"ב דונאלד טראמפ עדכן ששוחח עם בני משפחתו של ג'ורג' פלויד, ואמר שמגיע להם שהצדק ייעשה. עוד הוסיף טראמפ כי היו אנשים טובים בין המפגינים במחאות, אך עניינים יצאו משליטה והרשויות במיניאפוליס לא היו ערוכות נכון. הוא מעריך שמעתה המצב יהיה בשליטה כי חיילי המשמר הלאומי נמצאים בעיר.

מאז מותו של פלויד ביום שני יצאו מאות אלפי בני אדם לרחובות בכדי לדרוש צדק עבור הגבר השחור שנחנק למוות כשהוא לא חמוש. מושל מינסוטה, טים וואלץ, ביקש להרגיע את הרוחות הסוערות כשבלילה אזרחים כואבים הפגינו אלימות חסרת תקדים במהלכה גם שרפו את תחנת המשטרה במיניאפוליס.