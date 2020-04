הקורונה ממשיכה להכות בעולם: לאחר שאתמול עברה את רף חצי מיליון הנדבקים - וכבר עברה את איטליה במספר קורבנות המגפה - מספר המתים בארה"ב ממשיך לעלות, ועומד נכון להבוקר (ראשון) על 20,577. חלקם הגדול הם ממדינת ניו יורק, שם נדבקו כמעט 200 אלף בני אדם ומתו 8,627, כמעט מחצית מכל הקורבנות בארה"ב כולה.

אחרי ניו יורק, המדינה עם מספר הנדבקים הגבוה ביותר בתוך ארצות הברית היא ניו ג'רזי שסופרת 58,151 חולי קורונה ומעל 2,100 מתים. אחריה ממוקמות מישיגן, מסצ'וסטס, קליפורניה ופנסילבניה.

אחד הנתונים שגורמים לדאגה ותופסים את תשומת הלב של מערכת הבריאות במדינה הוא קצב ההדבקה בקרב אנשי הצבא. בשבוע שעבר דווח על מקרה ראשון של חייל שנדבק בנגיף, היום מספר הנדבקים בצבא עומד כבר על מעל 3,000 מאובחנים.

NEW YORK, NY- APRIL 02: An inspirational message is painted on a boarded up business as New York City attempts to slow down the spread of coronavirus through social distancing on April 2, 2020. New York has been hit hard by the restrictions in response to the outbreak of COVID-19. (Photo by John Lamparski/Getty Images) | צילום: John Lamparski, Getty Images

בגרמניה מצב התפשטות הנגיף הוא טוב יותר ביחס לשאר מדינות העולם - מספר הנדבקים במדינה עומד על 125 אלף בני אדם ומניין המתים עומד על 2,871. הנתון החשוב ביותר שמצביע על מגמת היחלשות הנגיף בגרמניה הוא הירידה בשיעור מקרי ההדבקה היומי - אתמול נדבקו כ-4,000 בני אדם לעומת 2,000 ביממה האחרונה.

בניגוד לגרמניה, בצרפת המצב ממשיך להיות קשה הרבה יותר. ברפובליקה עלה מניין הנדבקים ל-130 אלף ויחס גבוה מאוד של מתים שעומד על 13,832. את מקומה של איטליה, שהייתה בראש הרשימה השלילית במשך שבועות, תופסת כעת ספרד עם 163 אלף נדבקים ו-16 אלף מתים, רק שנייה אחרי ארה"ב.

וואהן חזרה לפעילות. כ-100 מקרים חדשים בסין | צילום: AP

בסין התגלו במהלך הלילה כמאה מקרים חדשים של נגיף הקורונה. בדומה למקרים האחרונים בסין, גם הפעם מדובר על אנשים ש"ייבאו" את הנגיף ממדינות אחרות. עם זאת, מספר המתים לא עלה ועדיין עומד על 3,339, מספר נמוך בהרבה ממה שאנו עדים לו במדינות אחרות שהיו מוקד התפרצות גם כן. מתוך הנדבקים החדשים בסין - 63 לא גילו תסמינים כלל.

ביפן חוששים מהתפרצות רחבה יותר, לאחר ששיעור הנדבקים בכל יום עולה במדינה. היום תועדו 714 מקרים חדשים של חולי קורונה שם, יום רביעי ברציפות בו מספר הנדבקים שובר שיאים וכעת בסה"כ במדינה יש 7,460 מקרי הידבקות ו-109 מקרי מוות. נתונים שדומים לקצב ההתפשטות בישראל.