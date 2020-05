ההפגנות האלימות ברחבי ארה"ב לא נפסקות והרשתות החברתיות מוצפות בסרטונים מהלילה (בין שבת לראשון) של מפגינים בהיתקלויות עם שוטרים ואזרחים, בזיזת חנויות, שריפת מכוניות משטרה ותקיפת מבנים ציבוריים. כ-10,000 חיילים מהמשמר הלאומי גויסו כדי להשיב את הסדר על כנו, בזמן ש-25 ערים ברחבי ארה"ב הוכנסו תחת עוצר לילי שיהיה בתוקף עד השעה 5 לפנות בוקר. בעיר לוס אנג'לס הוכרז מצב חירום.

תיעוד מניו יורק מראה אלימות קשה בין מפגינים לשוטרים. ניידות משטרה דרסו מפגינים שחסמו את דרכן באמצעות גדרות. חלק מהמפגינים שברו חלונות ראווה ובזזו חנויות - ביניהן חנות אפל המפורסמת.

Here is the overhead... pic.twitter.com/US6Qqhkz3O — Rob Bennett @ (@rob_bennett) May 31, 2020

מהומות בארצות הברית | צילום: Sky News

מפגינים בניו יורק | צילום: אסף אשת

תושב סולק לייק סיטי שביוטה שנסע ברכבו ונתקל במפגינים, יצא מרכבו והחל לירות לעבר המוחים באמצעות חץ וקשת. המפגינים התנפלו עליו והחלו להכות אותו.

A civilian brought a hunting bow to the #slcprotest and began shooting it at protesters. pic.twitter.com/UYZFtISb9I — Titania v. 2.0 (@Gingersonfire) May 31, 2020

לצד ההפגנות האלימות, באילנוי, טקסס, בקליפורניה ובמדינות נוספות נרשמו גם מחאות שקטות. המוני מפגינים צעדו עם שלטים במחאה על אלימות שוטרים נגד שחורים. תיעוד לא שגרתי ממישיגן מציג שריף מקומי שהעדיף להצטרף למפגינים מאשר לפזר אותם. "אני רוצה שזאת תהיה תהלוכה ולא הפגנה", אמר השריף למוחים. "השוטרים האלו אוהבים אתכם. תגידו לנו מה אתם רוצים ונעשה". כשהוא לובש את חולצת השריף הוא הצטרף למפגינים, שמריעים לו, וצעד יחד איתם.

Amazing scene unfolding in Flint, Twp, Michigan. Genesee County Sheriff Chris Swanson has joined protesters in a peaceful march. Read More: https://t.co/4ioyUnymNv @MichStatePolice @GovWhitmer pic.twitter.com/nMCVuXQ0TZ — Mid-Michigan NOW (@midmichigannow) May 31, 2020

בדנוור שבקולרדו המפגינים השתטחו על הרצפה למשך 9 דקות (משך הזמן שבו ג'ורג' פלויד היה מוחזק תחת רגלי השוטר שעצר אותו), כשידיהם מאחורי גבם, תוך שהם קוראים "אני לא נושם", הקריאה שהפכה לססמת המחאה.

today in denver. protestors laid on their stomachs with their hands behind their backs for 9 minutes while screaming “I CANT BREATHE”. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/g0tMjlxlQK — jenna (@bizzlebIazed) May 30, 2020

the lady shouting in the back said it perfectly. “the news won’t show this” the media shows you what they want to show you. look at this. appreciate this. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ueLlJnDRkX — bella (@bellathefork) May 31, 2020