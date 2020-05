גל המחאות ששוטף את ארה"ב לא עוצר: שני שוטרים פדרלים נפצעו לאחר שאש נורתה לעברם היום (שבת) במהלך הפגנה באוקלנד קליפורניה. אחד מהם מת לאחר מכן מפצעיו בבית החולים, חקירה נפתחה בנושא.

לעדכונים נוספים ושליחת שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

כעת גל המחאה התפשט והפגנות שקטות ואלימות מתרחשות בכ-33 ערים ברחבי ארה"ב. בין מוקדי המחאות האלימות: מינאפוליס, אטלנטה, נברסקה ופינקס.

בתוך כך, משטרת פורטלנד הזהירה את המפגינים להתפזר "או לחטוף", בהצהרה בחשבון הטוויטר של משטרת העיר. "התפזרו עכשיו או שתיהיו נתונים למתקפת גז, ואמצעים אחרים שדרושים לפיזור המונים", אמרה המשטרה בשעות המוקדמות של שבת בבוקר. מוקדם יותר משטרת פורטלנד דיווחה על "וונדליזם משמעותי" בעיר ואירועי ירי.

במהלך מסיבת עיתונאים בעיר אטלנטה, אחד ממוקדי מחאה, הראפר 'קילר מייק' בפניה נרגשת למפגינים בעיר וקרא להפסיק את הביזה.

The whole country needs to stop right now and listen to Killer Mike. He’s verbalizing what a lot of us don’t know how to express pic.twitter.com/yiBEaicRGT