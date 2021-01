נשיא ארה"ב הנבחר ג'ו ביידן מתכנן לחתום על תריסר צווי ביצוע, כולל חזרה להסכם האקלים שנחתם בפריז וביטול הצו המגביל הגירה ממדינות בעלות רוב מוסלמי, כבר ביומו הראשון בתפקיד – כך על פי מזכר שפרסם הלילה (ראשון) ראש צוות הבית הלבן הנכנס, רון קליין. ביידן יחתום גם על צווים שישהו את תשלומי ההלוואות לסטודנטים בתקופת הקורונה ויוציא צו שיחייב עטיית מסכה בשטחים ובמתקנים פדרליים.

הנשיא הנבחר התחייב כבר במהלך קמפיין הבחירות לערוך את השינויים שיבטלו כמה מההחלטות השנויות במחלוקת של קודמו בתפקיד, דונלד טראמפ. "במהלך הקמפיין, הנשיא הנבחר ביידן התחייב לנקוט בפעולות מידיות כדי לטפל במשברים אלה", כתב קליין במזכר שפורסם לראשונה בניו יורק טיימס. "כנשיא, הוא יקיים את הבטחותיו ויחתום על עשרות צווי ביצוע, תזכירים נשיאותיים והנחיות לסוכנויות הממשל".

מעבר לפעולות המיידיות המתוכננות לימיו הראשונים בתפקיד, התזכיר מציין את תוכנית ההגירה רחבת ההיקף שמתכנן ביידן להביא לאישור הקונגרס במהלך מאה הימים הראשונים לכהונתו. התוכנית תציע מסלול לאזרחות עבור מיליוני מהגרים שאינם רשומים כיום בארה"ב.

ביידן הכריז ביום חמישי על תוכנית סיוע כלכלית בשווי 1.9 טריליון דולרים, שצפויה לכלול מענקים ישירים לאזרחים אמריקנים שספגו הפסדים בתקופת הקורונה. ביידן הבהיר כי הוא מעוניין שזו תהיה הסוגיה הראשונה שבה ידון הקונגרס, עם השבעתו ביום חמישי הקרוב.

We not only have an economic imperative to act now, we have a moral obligation.



In this pandemic, in America, we cannot let people go hungry. We cannot let people get evicted. We cannot watch nurses and educators lose their jobs.



We must act.