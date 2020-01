העימות יחריף אחרי החיסול? בעוד אירן עדיין שוקלת את תגובתה למותו של קאסם סולימאני בתקיפה האמריקנית, נפלו הערב (ראשון) שלוש רקטות "קטיושה" באזור השגרירות האמריקנית בעירק. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ השמיע איום נוסף כלפי אירן: "אם אירן תפגע בכל מטרה אמריקנית או אדם, נגיב באופן מהיר ומלא".

עוד הצהיר דונלד טראמפ בציוץ שפרסם כי בתרחיש שבו אירן תפגע בגופים או אישים אמריקנים, ארצות הברית "תגיב, ייתכן שבאופן לא פרופורציונלי". טראמפ ציין כי הציוץ שלו מהווה "תזכורת לקונגרס" בנוגע לאיום האמריקני: "לא נדרשת הודעה חוקית שכזאת, אך היא נמסרת בכל אופן!".

הקואליציה למאבק בדאע"ש הודיעה כי היא עוצרת את משימתה על מנת להגן על בסיסים אמריקניים בעירק - ולהיערך לעימות אפשרי עם אירן. ראשי ברית נאט"ו יתכנסו מחר לדיון דחוף על השלכות ההסלמה.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!