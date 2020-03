השחקן טום הנקס ואשתו ריטה ווילסון החלימו מהקורונה ושבו לביתם בלוס אנג'לס. בני הזוג ההוליוודי נדבקו בנגיף במהלך צילומים באוסטרליה, ונאלצו לשהות שם בהסגר ולקבל טיפול מצוותי הרפואה האוסטרליים. בתמונות שצולמו מהרגע שבו בני הזוג חזרו לביתם, הם נראים מחייכים ומרוצים.

השחקן הידוע צילם את סרט ביוגרפי של על אלביס פרסלי, ולאחר שנדבק בנגיף, פרסם עדכונים שוטפים על שהייתם באוסטרליה, כולל פרטים על הסימפטומים שלהם והודעות שנועדו לעודד את כל המעריצים. באחד הפוסטים שכתב ציין השחקן: "הרגשנו קצת עייפים, הצטננו והיו לנו כאבים בגוף. לריטה היו כמה צמרמורות שבאו והלכו, וגם חום קל".

Thanks to the Helpers. Let’s take care of ourselves and each other. Hanx pic.twitter.com/09gCdvzGcO