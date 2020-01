"תוכנית השלום של טראמפ היסטורית, אפעל ליישומה לאחר הבחירות": יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ, התייחס הערב (שני) לפגישתו עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שנערכה מוקדם יותר היום ושבמהלכה דנו השניים במגוון נושאים, בהם גם תוכנית השלום שצפוי לחשוף מחר הנשיא האמריקני.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

"סיימתי פגישה חשובה ויוצאת דופן עם נשיא אמריקאי אמיץ וידיד אמת של ישראל, השיחה עסקה בנושאים החשובים ביותר לעתידה של מדינת ישראל, רוב אלו ישארו חסויים לעת הזו", פתח את דבריו.

President @realDonaldTrump welcomed @gantzbe, leader of Israel’s Blue and White party, to the White House today! pic.twitter.com/U2PD6eiLkK