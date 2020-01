תמונות ראשונות מהתא בו עבריין המין ג'פרי אפסטין שם קץ לחייו: חבלי תלייה עשויים ממצעים, תרופות מרשם וכבלי חשמל – אלה הפריטים שנמצאו בתאו של ג'פרי אפסטין, איש העסקים והמיליארדר היהודי-אמריקני שהורשע בעבירות מין – ושם קץ לחייו בתאו באוגוסט 2019. לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות



בתמונות מתא המעצר של אפסטין בניו יורק שפורסמו אמש לראשונה בתכנית "60 דקות" ברשת CBS, נראים חבלי תלייה שיוצרו מהמצעים הכתומים של המיטה בתא. רצועת מצעים גדולה הוכנסה דרך חור במיטה העליונה שבתא.



“The forensic evidence released so far, including autopsy, point much more to murder... [but] I hesitate to make a final opinion, until all the evidence is in.”



Dr. Michael Baden, a renowned forensic pathologist, is investigating the death on behalf of his Epstein’s brother. pic.twitter.com/rVO73WhH5P — 60 Minutes (@60Minutes) January 6, 2020



בתמונה נוספת וקשה במיוחד שנחשפה נראה פצע על צווארו של אפסטין, במקום שבו הונח חבל התלייה. בנתיחה שלאחר המוות התגלה שצווארו של אפסטין היה שבור בכמה מקומות. בנוסף, נמצאו בתא בקבוקי תרופות מרשם רבות בתאו ועליהם מדבקות עם שמו וכבלי חשמל שפזורים בתא.



עוד נמצא בתא פתק בכתב ידו של אפסטין בו התלונן על תנאי הכליאה הקשים ועל כך שאחד הסוהרים נעל אותו במקלחת: "אחד הסוהרים החזיק אותי במקלחון נעול במשך שעה ואחר כך שלח לי אוכל שרוף. חרקים ענקיים זחלו על ידי. לא כיף!". “I have never seen three fractures like this in a suicidal hanging.”



Dr. Michael Baden lays out the forensic reasons why he’s skeptical of the medical examiner’s ruling that Jeffrey Epstein killed himself. **This video contains graphic images.** https://t.co/LnSZA1bIB1 pic.twitter.com/J46XhGfGws — 60 Minutes (@60Minutes) January 6, 2020

ד"ר מייקל ביידן, שנשכר בידי אחיו של אפסטין כדי לחקור את נסיבות מותו לאחר שכבר הוכר כמוות בתלייה, טוען שהממצאים בזירה מצביעים על כך שלא ייתכן שמדובר בהתאבדות, אלא ברצח. לדבריו, אין אף תמונה שמתעדת את אפסטין בתוך התא לאחר המעשה.



לדבריו, רצועות התלייה ממצעים שנמצאו בתא נותרו נקיות ולא הוכתמו בדם, זאת למרות שנמצא פצע מדמם על צווארו של אפסטין. ד"ר ביידן טוען שהפצע על צווארו של אפסטין נגרם ככל הנראה מחנק באמצעות כבל ולא כתוצאה מתלייה.



בדו"ח הנתיחה של אפסטין נכתב כי צווארו נשבר בכמה מקומות, ושהתגלה שבר גם בעצם ההיואיד. מומחים לרפואה משפטית טוענים כי שברים בעצם הזו עלולים להתרחש כתוצאה מתלייה אך שהם אופייניים יותר בקרב קורבנות חנק.



"מעולם לא ראיתי שברים כאלה שנגרמו כתוצאה מתלייה עצמית", אמר ד"ר ביידן, "אחרי שבוחנים יותר מאלף מקרי התאבדות בתלייה בבתי הכלא של מדינת ניו יורק ב-50 השנים האחרונות, לאף אחד לא היו שלושה שברים כאלה". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן