המאבק העולמי בטוויטר מתחמם: דוברת הבית הבית הלבן קיילי מקנאני השיבה הלילה (שבת) למכתב של השרה לנושאים אסטרטגיים אורית פרקש-הכהן - שדרשה ממנכ"ל טוויטר להשעות את החשבון של מנהיגה העליון של אירן עלי חמינאי - והעניקה גיבוי לדרישת ממשלת ישראל. "נעתור לרשות התקשורת הפדרלית", אמרה בתדרוך כתבים בבית הלבן. "זו הוכחה להטייה של הרשתות החברתיות נגד הנשיא טראמפ ונגד השמרנים".

כשנשאלה על מדיניות ניטור התוכן של טוויטר, שסירבה בתוקף להסיר ציוצים של חמינאי שקוראים להשמדת ישראל, השיבה מקנאני: "זה מאמר פוקח עיניים בקשר להטיה של הרשתות החברתיות כלפי שמרנים בכלל והנשיא טראמפ בפרט. הן לא מוכנות להסיר ציוצים של חמנאי, אבל מוכנות להסיר ציוצים של הנשיא טראמפ. זה מחריד".

באשר לפעולות אפשריות של ארה"ב נגד התנהלות טוויטר, מקנאני אמרה כי הממשל מתכוון לעתור לרשות התקשורת הפדרלית, מה שעלול לאלץ את החברה להתמודד עם "תביעות אזרחיות באשר למדיניות ההתבטאות ובדיקות העובדות שלה".

.@PressSec goes off on @twitter for routinely censoring President @realDonaldTrump while allowing Iran’s Supreme Leader to call for attacks on America because it's "commentary on political issues of the day." pic.twitter.com/IDdzOSDYxO