לחץ מבחוץ – ומבפנים: המשטרה האירנית הגבירה הבוקר (ראשון) את נוכחותה בטהרן עם התעצמות המחאות נגד הממשל, שמגובות בידי התקשורת במדינה. המחאות התחדשו ברקע הודאת הממשל בטהרן כי המטוס האוקראיני אכן הופל בשוגג מפגיעת טיל אירני בשבוע שעבר, פגיעה שהובילה להתרסקות המטוס ולמותם של עשרות נוסעים.

הפגנות בטהרן אחרי הפלת המטוס ‎ | צילום: רויטרס

המשטרה ירתה גז מדמיע על אלפי מפגינים שיצאו מאז הבוקר לרחובות בבירה ובערים נוספות, וקראו "מוות לדיקטטור" כשזעמם מופנה כלפי המנהיג העליון של אירן, עלי חמנאי. הכותרת הראשית בעיתון היומי "אטמאד", הנחשב למתון באירן, קראה הבוקר: "התנצלו והתפטרו" וטענה - העם מצפה מהאחראים למשבר המטוס לפרוש.

עיתון יומי מתון אחר, "ג'ומורי-יה איסלאמי" (הרפובליקה האיסלאמית), כתב במאמר המערכת: "אלו שדחו את פרסום הגורמים להתרסקות המטוס ופגעו באמון הציבור בממסד צריכים להתפטר או להיות מפוטרים".

Breaking: Anti regime protests resumed this morning in #Iran. Protests in several universities in #Tehran including Sharif, National, & Allameh. Also in Isfahan Technology where students chanted" IRGC commits crimes, the leader supports them. #IranPlaneCrash via #MEK network pic.twitter.com/KBO5TyizCK