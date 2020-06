מחאת הענק העולמית תמשיך להתפשט? ההפגנות שפרצו בארה"ב בעקבות הריגתו של ג'ורג' פלויד בידי שוטר אמריקני הגיעו לממדי שיא וגררו מחאות הזדהות ברחבי העולם, מאוסטרליה ועד מדריד ורומא. עם זאת, בבריטניה חוששים שגל ההפגנות יביא להתפרצות נוספת של הנגיף ומתריעים: "חשוב למחות נגד אפליה, אבל גם נגיף הקורונה לא מפלה"‎. במקביל, הנשיא טראמפ הורה היום (ראשון) למשמר הלאומי לצאת מוושינגטון: "הכול תחת שליטה".

המוחים בארה"ב העניקו השראה לפעילים חברתיים ברחבי העולם שיצאו להפגין נגד הגזענות - מסידני שבאוסטרליה ועד לונדון, פריז וערים מרכזיות נוספות באירופה שאימצו את המסרים של תנועת "בלאק לייבס מאטר" (Black Lives Matter), המבקשת להעלות לסדר היום את האלימות שהרשויות מפעילות כלפי מיעוטים.

בוושינגטון, עשרות אלפי מפגינים התאספו ביום שבת באנדרטת לינקולן וצעדו לכיוון הבית הלבן בהפגנה הגדולה ביותר שהתקיימה בארצות הברית במהלך 12 ימי ההפגנות מאז הריגתו של פלויד. המפגינים קראו "אני לא יכול לנשום" ו"ידיים למעלה, אל תירה", תוך שהם שמים לעצמם כמטרה להפוך את הזעם הציבורי על מותו של פלויד לתנועה רחבה יותר שדורשת רפורמות מרחיקות לכת במערכת אכיפת החוק האמריקנית וביחס למיעוטים.

"אני מרגיש שאני צריך להיות חלק מההיסטוריה וחלק מהאנשים שמנסים לשנות את העולם עבור כולם", אמרה ג'מילה מוהיימן, תושבת וושינגטון שהפגינה ליד הבית הלבן.

המחאות בוושינגטון ובעשרות יישובים אמריקניים אחרים, עירוניים וכפריים כאחד, התאפיינו בשבוע האחרון ברמת מתח נמוכה יותר מזו שראינו בהפגנות בשבוע שקדם להן - כשהיממה האחרונה נחשבה לשלווה ביותר מאז פרוץ המחאות. עם זאת, בחלק מהערים ניסו המוחים לחסום את התנועה והשוטרים הגיבו בשימוש באמצעים לפיזור הפגנות, כפי שראינו במחאות בסיאטל.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום בחשבון הטוויטר לקריאות לפירוק המשטרה ולא פספס את ההזדמנות לתקוף את יריבו הדמוקרטי בבחירות לנשיאות ארה"ב. "ג'ו ביידן המנומנם והדמוקרטים מהשמאל הרדיקלי רוצים לפרק את המשטרה", צייץ הנשיא האמריקני. "אני רוצה אכיפת חוק רחבת היקף ומשתלמת. אני רוצה חוק וסדר!".

כעבור דקות צייץ טראמפ כי הורה לכוחות המשמר הלאומי שהוצבו בוושינגטון לצאת מהעיר מכיוון ש"הכול נמצא תחת שליטה", כך לדברי הנשיא האמריקני.

