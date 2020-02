אשתו של קובי בראיינט, וונסה בראיינט, החליטה לשים קץ לשמועות שנפוצו ברשתות החברתיות בימים האחרונים, לפיה היא שמה קץ לחייה. אתמול (שני) פרסמה ציוץ בטוויטר וזעמה: "אני בחיים! אל תמציאו שקרים. לעולם לא אשים קץ לחיי, כי יש לי בנות שעליי לתמוך בהן במהלך חייהן. תודה לכל מי שתומך בי".

בימים האחרונים פורסמה ברשת מודעה מזוייפת, לכאורה בשם תאגיד השידור BBC ובה נכתב: "וונסה בראיינט - תנוח על משכבה בשלום". עוד נכתב כי "וונסה התאבדה הבוקר כתוצאה מדיכאון בו הייתה".

I'm alive! Do not invent falsehoods. I'm never going to kill myself because I have my daughters to support them in this life. Thanks to all who support me.