הדיווח הטראגי על מותו של אגדת ה-NBA, שחקן הכדורסל קובי בראיינט, בהתרסקות מסוק אמש (ראשון) הכה את העולם בתדהמה. במהלך הלילה התפרסמו פרטים נוספים אודות נסיבות ההתרסקות ופרטי הנוסעים שנהרגו: על פי הודעת משטרת לוס אנג'לס, מזג האוויר היה קשה במיוחד ולא התאים לטיסה. במקביל, ממפקד המשטרה בלוס אנג'לס נמסר כי החקירה היא "סיוט לוגיסטי" משום שמעריצים רבים של בראיינט הגיעו לזירה.

משטרת לוס אנג'לס השביתה את פעילות המסוקים שלה הבוקר בשל תנאי מזג האוויר הקשים והערפל הכבד. על פי הודעתה מזג האוויר לא עמד בתנאים המינימליים ביותר שבהם ניתן להטיס מסוקים. תנאי הראות בעת טיסתו של קובי בראיינט היו נמוכים במיוחד, עם עננות גבוהה, ערפל וטפטופים. "רמת הלחות היחסית הייתה 100 אחוז, כלומר האוויר היה כמו מרק", הסביר המטאורולוג, מייקל גאי לרשת CNN.

על פי רשות התעופה הפדרלית מסוקו של בראיינט מסוג סיקורסקי נבנה ב-1991. ה-FBI החל בחקירת ההתרסקות, כך מסר מקור מרשויות החוק ל-CNN. צוותי חקירה של ה-FBI הגיעו לזירת ההתרסקות וסייעו לרשויות האכיפה האזוריות בבחינת הראיות.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

"זהו סיוט לוגיסטי משום שזירת ההתרסקות עצמה אינה נגישה בקלות", אמר השריף המחוזי ווילאנוואבה. עוד הוסיף השריף כי אנשים רבים הגיעו לזירת ההתרסקות מבתי המגורים הקרובים והפציר: "אם אין לכם תעודה מזהה שמוכיחה שאתם תושבי המקום – לא ניתן לכם גישה למתחם".

זירת ההתרסקות של קובי בראיינט | צילום: מחוז השריף של לוס אנג'לס‎

ביחד עם קובי בראיינט נהרגו 8 בני אדם נוספים, אחת מהם היא בתו בת ה-13 ג'יאנה. הלילה פורסם כי נוסעת נוספת שנהרגה בהתרסקות הייתה כריסטינה מאוזר, עוזרת מאמן כדורסל הבנות בבית ספר יסודי באורנג' קאונטי שבקליפורניה. בהתרסקות נהרגו גם אליסה אלטובלי, חברה של ג׳יאנה שהייתה גם עמיתתה לקבוצת הכדורסל, ושני הוריה, קרי וג׳ון אלטובלי, שעבד כמאמן כדורסל. כולם היו בדרך למשחק כדורסל של הבנות.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

מנהיגי ארה"ב פרסמו הספדים ברשתות החברתיות. נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה צייץ: "קוב היה אגדה על המגרש ורק התחיל מה שיכל להיות צעד משמעותי נוסף מבחינתו. לאבד את ג'יאנה זה אפילו יותר שובר את הלב לנו כהורים. מישל ואני שולחים אהבה ותפילות לוונסה וליתר משפחת בריאנט ביום לא נתפס זה".

גם נשיא ארה"ב בהווה, דונלד טראמפ, צייץ: "למרות היותו של קובי בראיינט אחד משחקני הכדורסל הגדולים בכל הזמנים הוא היה רק בתחילת דרכו. הוא אהב את משפחתו והייתה לו תשוקה גדולה לעתיד. העובדה שבתו ג'יאנה נהרגה איתו הופכת את האסון הזה לעצוב עוד יותר".

I’m deeply saddened by the tragic loss of Kobe Bryant, his daughter Gianna, & all who died in today's accident. Kobe lived a very large life in a very short time. My prayers are with Vanessa, Natalia, Bianka, Capri, and all those who lost loved ones today. https://t.co/lSIEvT11as — Bill Clinton (@BillClinton) January 27, 2020

ביל קלינטון, נשיא ארה"ב לשעבר הספיד גם הוא את בראיינט בחשבון הטוויטר שלו: "אני המום לחלוטין מהאובדן הטראגי של קובי בראיינט, ביתו ג'יאנה וכל ההרוגים בתאונה היום. קובי חי חיים גדולים בזמן קצר מאוד. תפילותיי הולכות לאשתו וונסה, בנותיהם נטליה, ביאנקה, קאפרי ולכל מי שאיבד את אהוביו היום".